سال ۲۰۱۹ به دلیل تحریم‌های آمریکا سال بسیار سختی برای هواوی بوده است. همین تحریم باعث شده گوشی‌های جدید هواوی بدون داشتن سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها روانه‌ی بازار شوند. در همین زمینه، بنیان‌گذار هواوی «رن ژنگفی» (Ren Zhengfei) بار دیگر با امیدواری زیادی در مورد آینده این شرکت اظهارنظر کرده است.

شبکه خبری CNN طی یک مصاحبه با آقای «ژنگفی» از او در مورد امکان تبدیل به بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند بدون پشتیبانی گوگل پرسیده است. او در جواب گفته: «فکر نمی‌کنم عدم پشتیبانی گوگل مشکلی برای دستیابی به این هدف به وجود بیاورد اما رسیدن به این هدف زمان‌بر خواهد بود. وقتی که می‌گویم زمان می‌برد، چیزی که من به آن اشاره می‌کنم بازار خارجی است؛ زیرا در سال آینده و سال بعد از آن به بازار خارجی برمی‌گردیم.»

آقای «ژنگفی» به CNN گفته که درخواست گوگل برای همکاری با هواوی از طرف وزارت بازرگانی نه رد شده و نه تایید شده است. این در حالی است که مایکروسافت هفته گذشته موفق شد مجوز ارائه‌ی نرم‌افزارهای خود برای گجت‌های هواوی را دریافت کند.

در این میان بنیانگذار هواوی تصریح کرده که در صورت عدم دریافت مجوز همکاری با گوگل، آن‌ها مشغول کار بر برنامه پشتیبان در سطح بسیار بزرگ هستند که به احتمال زیاد به پروژه سیستم‌عامل هارمونی اشاره دارد. در حال حاضر، اکوسیستم مربوط به AppGallery که قرار است به‌عنوان جایگزین پلی استور انجام وظیفه کند، فاقد بسیاری از اپلیکیشن‌های مهم است و بنابراین امیدواریم هواوی ناچار به بهره‌گیری از سیستم‌عامل اختصاصی خود نشود.

با وجود این تحریم‌ها، درآمد این شرکت در مجموع سه فصل مالی امسال نسبت به سال قبلی ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در همین مدت در زمینه آمار مربوط به فروش گوشی، این شرکت توانسته ۲۶ درصد گوشی‌های بیشتری نسبت به سال قبل به فروش برساند. در این میان، گوشی‌های میت ۳۰ به‌صورت بین‌المللی عرضه نشده‌اند و برای اینکه بتوانیم تاثیر این تحریم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، باید منتظر ارائه گزارش مربوط به سه‌ماهه چهارم سال جاری بمانیم.

آیا به نظر شما هواوی بدون پشتیبانی گوگل می‌تواند رتبه اول را تصاحب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post بنیان‌گذار هواوی: بدون گوگل هم می‌توانیم رتبه اول را تصاحب کنیم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala