با گذشت ۱۱ روز از ناآرامی‌های ایران، بالاخره اینترنت موبایل در حال وصل شدن است. روز ۲۵ آذر ۹۸ و پس از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، شورای امنیت کشور تصمیم گرفت اینترنت سراسر کشور را قطع کند. به مرور از اوایل صبح شاهد قطع ارتباطات بودیم و تا ساعات پایانی شب تقریبا تمام شهروندان از دسترسی به شبکه اینترنت محروم شدند. این تصمیم مشکلات بی‌شماری برای مردم ایجاد کرد و چندین میلیون دلار هزینه به کسب و کارهای کشور وارد شد. بعد از گذشت یک هفته اینترنت ثابت وصل شد و حالا بالاخره در تاریخ ۶ آذرماه، کاربران شبکه ایرانسل اطلاع می‌دهند که ارتباط اینترنت سیم‌کارت‌های آنان برقرار شده است.

شب گذشته نیز رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در برنامه «نگاه یک» صدا و سیما اعلام کرده بود که امروز چهارشنبه قرار است شورای امنیت کشور با توجه به آرام شدن اوضاع در مورد وصل اینترنت موبایل تصمیم گیری کند.

وزیر کشور در این برنامه گفت:

اگر مسدودسازی اینترنت انجام می‌شود به این معنا نیست که همه مسئولینی که این دستور را می‌دهند شرایط مردم را نمی‌دانند، بلکه برای نجات جان مردم و امنیت کشور باید جلوی هزینه‌های بالاتر گرفته شود.

در طول هفته گذشته بسیاری از اصناف و فعالین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مورد خسارات قطع ارتباط ایران با جهان هشدار دادند و درخواست کردند هرچه سریع‌تر این مشکل بر طرف گردد. امیدواریم ضمن وصل هرچه سریع‌تر اینترنت موبایل و بازگشت به وضعیت عادی، دیگر شاهد قطع اینترنت در کشور نباشیم.

ناگفته نماند که بر اساس آمار سایت نت‌بلاکس، در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از شبکه ایرانسل و ۲۵ درصد از شبکه رایتل به اینترنت متصل شده اما این رقم برای شبکه همراه اول تنها ۱ درصد است.

