روز دوشنبه ایلان ماسک در توییتی کوتاه عبارت «۲۵۰k» را به اشتراک گذاشت و به همین پیام کوتاه بسنده کرد. اما با توجه به این‌که سایر توییت‌هایی که به این سبک ارسال کرده بود به میزان تقاضا برای سایبرتراک اشاره داشته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که تسلا موفق به ثبت سفارش ۲۵۰ هزار دستگاه سایبرتراک شده است.

ماسک پیش از این و در روز یکشنبه نیز اعلام کرده بود که میزان سفارش‌ها به ۱۸۷ هزار دستگاه رسیده است و ساعاتی بعد با ارسال توییتی از رسیدن این رقم به ۲۰۰ هزار دستگاه خبر داد. آقای مدیر عامل اعلام کرده است که بر خلاف سیاست «نه به تبلیغات و نه به حواله پرداختی» به این میزان پیش‌فروش دست یافته‌اند.

در زمانی که میزان سفارش‌ها به رقم ۱۶۴ هزار دستگاه رسیده بود، ماسک در توییت خود اعلام کرد که ۴۲ درصد از این سفارش‌ها به مدل دو موتوره، ۴۱ درصد به مدل سه موتوره و ۱۷ درصد به مدل تک موتوره اختصاص دارد که تلویحا به معرفی سه مدل مختلف تسلا سایبرتراک نیز اشاره‌ای داشت: مدل تک موتوره محور عقب، مدل دو موتوره چهار چرخ محرک و مدل سه موتوره چهار چرخ محرک.

سایبرتراک اولین تلاش کمپانی تسلا برای ورود به بازار وانت‌هاست که در همان گام اول موفق شد توجه بسیاری را به خود جلب کند. این خودرو با ظاهر هندسی عجیب و مشخصاتی همچون شیشه مقاوم، کمی شبیه به خودروهای نظامی است. البته شاید به دلیل همین تفاوت‌هاست که در مدتی کوتاه به چنین محبوبیتی دست یافته است.

در حال حاضر تسلا برای سفارش هر دستگاه سایبرتراک مبلغ ۱۰۰ دلار دریافت می‌کند. البته این به معنی فروش همه ۲۵۰ هزار دستگاه نیست و ممکن است بعضی سفارش‌ها لغو شوند و مبلغ پیش‌پرداخت به مشتریان بازگردانده شود. CNBC در گزارشی به این مورد اشاره کرده است که ماسک به اشتباه بیعانه‌ها را با عنوان «سفارش» توصیف می‌کند، زیرا مبلغ پرداخت شده به معنای تعهد نهایی شرکت و یا پیش‌پرداخت لازم برای خرید دستگاه نخواهد بود.

در روزهای گذشته که دسترسی کشور به اینترنت بین الملل مختل شده بود، تسلا در کالیفرنیا از اولین وانت خود رونمایی کرد. در جریان رونمایی از سایبرتراک، هنگامی که نوبت به آزمایش مقاومت شیشه‌های این خودرو رسید؛ برخلاف ادعای تسلا که از مقاومت بسیار بالای آن‌ها حکایت داشت، گوی فلزی پرتاب شده از سوی مدیر ارشد طراحی تسلا به راحتی باعث شکستن شیشه‌های خودرو شد. اگرچه ماسک در این لحظات سعی می‌کرد تا با خندیدن ظاهر خود را حفظ کند و با گفتن عبارات «اوه خدای من» و «جای پیشرفت دارد» از هیجان ناشی از این اتفاق بکاهد؛ اما ویدیو این اتفاق خیلی سریع در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و در نتیجه آن ارزش سهام تسلا کاهش یافت.

مدتی بعد ماسک ویدیوی دیگری در حساب توییتر خود منتشر کرد که در آن مدیر ارشد بخش طراحی سعی داشت با پرتاب توپ فلزی به سمت شیشه‌ها، مقاومت آن‌ها را نشان دهد و خوش‌بختانه این‌بار شیشه‌های مقاوم سایبرتراک به خوبی از پس این آزمایش برآمدند.

