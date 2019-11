واقعیت مجازی موجب بهبود کیفیت زندگی گاوهای روسی شده است!

شاید شما هم مثل ما از دیدن تیتر این خبر متعجب شده باشید، اما در کمال تعجب این خبر حقیقت دارد. به‌تازگی تصویری از یک گاو که هدست واقعیت مجازی بر سر دارد در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که واکنش‌های جالبی را به دنبال داشته است، مانند این نظر یکی از کاربران که گفته است: «این همان پادآرمان‌شهری است که به ما هشدار داده بودند». یا کاربر دیگری که به کنایه گفته است به دنیای «موووتریکس» خوش آمدید.

اما در ورای همه این حواشی، یک دام‌دار روسی قصد دارد با این کار به تاثیر استفاده از واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب گاو‌های شیرده و افزایش میزان تولید شیر در آن‌ها پی ببرد. البته برخی این آزمایش را یک اقدام هوشمندانه به شمار می‌آورند و بعضی دیگر از آن به عنوان یک نوع حقه بازاریابی پرزحمت یاد می‌کنند.

اصل این خبر در یک کنفرانس خبری که از سوی وزارت کشاورزی و غذای منطقه مسکو برگزار شد باز می‌گردد که پس از اعلام، توسط رسانه‌های خبری مانند Interfax و The Moscow Times منتشر شد. در این گزارش‌ها اعلام شده است که آزمایش هدست‌های واقعیت مجازی در یک مزرعه در نزدیکی مسکو صورت گرفته است و هدست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با حالت سر گاوها و میدان دید آن‌ها هم‌خوانی داشته باشند. به این دلیل که سیستم بینایی گاوها با انسان متفاوت است و آن‌ها دید دوچشمی محدودتری دارند، چشمی‌های هدست واقعیت مجازی به کار رفته در این آزمایش به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بهترین حالت را به آن‌ها ارائه کنند. طراحان این برنامه مامور شدند تا محیط یک دشت تابستانی زیبا را شبیه‌سازی کنند که حیوانات از دیدن آن لذت ببرند.

در خبرها به این موضوع نیز اشاره شده است که توجه به سلامت احساسی حیوانات و کیفیت زندگی آن‌ها از طریق کارهایی مانند تمیز کردن محیط و یا پخش موسیقی، در حال تبدیل شدن به یک ترند در صنعت کشاورزی است. استفاده از واقعیت مجازی هم جدیدترین این روش‌هاست که ظاهرا در مراحل اولیه توانست بر کاهش اضطراب و بهبود خلق‌وخوی کلی گله تاثیر گذار باشد. البته برای اعلام تاثیر مثبت استفاده از این فناوری در صنعت دام‌داری هنوز به آزمایش‌ها و مطالعات جامع‌تری نیاز است.

رشد چشمگیر فناوری در صده اخیر و تاثیر آن در آسایش زندگی بشر باعث شده است صنایع بسیاری به استفاده از تکنولوژی‌های جدید روی آورند و کشاورزی هم از این صنایع مستثنا نیست. شاید فکر کنید استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی برای گاوها از عجیب‌ترین کارهایی بوده است که در حوزه پرورش دام صورت گرفته، اما جالب است بدانید که مدتی قبل تعدادی کشاورز در بریتانیا از سیستم تشخیص چهره برای تحلیل حالات خوک‌ها استفاده کرده‌اند!

گزارش‌های مرتبط مدعی هستند که این آزمایش‌ توسط هیچ یک از نهادهای دانشگاهی انجام نشده، بلکه یک وب‌سایت فعال در صنعت لبنیات روسیه به نام Milknews آن را انجام داده است. این وب‌سایت از خوانندگان خود درخواست کرده است تا برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این برنامه در ششمین کنفرانس بین‌ المللی صنعت لبنیات حضور یابند. شاید به همین دلیل است که برخی چنین برنامه‌ای را یک ترفند تبلیغاتی می‌دانند که با استفاده از عجیبو جالب بودن موضوع آزمایش، سعی دارد مخاطبان بیشتری را به این کنفرانس جذب کند.

