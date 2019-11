تصاویر جدید از عملکرد رمز آلود کلید شاتر در کاور باتری آیفون ۱۱ پرده برداشت

در بخش کناری کاورهای باتری جدیدی که اپل برای آیفون‌های سری ۱۱ تولید کرده، کلید مخصوص دوربین قرار گرفته که نحوه کار آن سوال بزرگی برای کاربران بود. حال تصاویر بدست آمده نشان می‌دهد که چگونه این کلید سخت‌افزاری می‌تواند برنامه دوربین در گوشی را باز کند.

هفته گذشته، اپل از کاورهای باتری جدیدی برای گوشی‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس رونمایی کرد. اما نکته جالب در مورد این کاورها، یک دکمه مخصوص دوربین تعبیه شده در آن‌هاست.

اینکه این دکمه سخت‌افزاری چونه کار می‌کند و چطور می‌تواند در حالی که به یک کاور متصل است، دستوری را در گوشی ارسال کند بسیار عجیب بود. چرا که خود آیفون‌ها نیز از کلید اختصاصی دوربین بهره نمی‌برند.

در ابتدا تصور می‌شود این ارتباط به شکل بی‌سیم (مثلا بلوتوث) صورت می‌گیرد. اما به لطف تصاویر اشعه X منتشر شده از این کاورها، حالا دیگر می‌توان فهمید اپل از چه راهی برای باز کردن دوربین از طریق کلید تعبیه شده روی کاور گوشی‌های خود استفاده کرده.

با نگاهی به تصویر این پست می‌توانید متوجه شوید که کلید شاتر از طریق دو مدار موازی انعطاف پذیر، به صفحه مدار کاور متصل می‌شود. اتصال صفحه مدار نیز از طریق دو مدار موازی دیگر به پورت لایتنینگ برقرار می‌شود که وظیفه آن انتقال اطلاعات بین گوشی و کاور است.

بنابراین به محض فشردن کلید شاتر روی کاور باتری آیفون ۱۱ اتصال بین صفحه مدار و پورت لایتنینگ برقرار شده و دستور باز شدن برنامه دوربین به آیفون ارسال می‌شود. برای درک بهتر موضوع، به تصویر زیر نگاه کنید.

کاورهای دیگر هم برای آیفون طراحی شده‌اند که از چنین قابلیتی بهره‌مند باشند. بنابراین اگر علاقه‌ای به استفاده از کاورهای گران قیمت اپل ندارید می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اما باید به این نکته نیز توجه کنید که این کاورها توسط خود اپل طراحی شده‌اند و خود آیفون‌ها هم همینطور! به همین علت ارتباطی که بین این دو برقرار می‌شود بسیار بهتر از ارتباط دیگر کاورها با آیفون‌ها است.

از آن‌جایی که کاور باتری آیفون ۱۱ از یک باتری ۱۰.۹ وات ساعتی بهره می‌برد، می‌توانید وضعیت باتری آن و البته خود گوشی را از طریق یک ویجت در گوشی زیر نظر داشته باشید. همچنین امکان اینکه اپل بعدا قابلیت‌های جدیدی را به این کلید شاتر اضافه کند وجود دارد. بنابراین بهتر است اگر قصد خرید چنین کاورهایی را دارید، محصول اپل انتخاب اولتان باشد.

لازم به ذکر است بعید به نظر می‌رسد کاورهای معمولی بتوانند روزی چنین کلید سخت‌افزاری را جهت ارسال دستورات به آیفون‌ها در خود جای دهند. مگر اینکه سازندگان این کاورها از چنین مدارهایی در آن‌ها استفاده کنند.

