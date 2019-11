طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، در سری آیفون ۱۲ شاهد ارائه آیفون ۵.۴ اینچی خواهیم بود. این گوشی که احتمالا از پسوند پرو بهره می‌برد، با وجود اندازه کوچک‌تر با نمایشگر اولد ساخت سامسونگ روانه‌ی بازار خواهد شد و به احتمال زیاد جایگزین مدل ۵.۸ اینچی می‌شود. از طرفی دیگر، اندازه نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس به ۶.۷ اینچ افزایش پیدا می‌کند.

آخرین باری که اپل در مورد سری آیفون‌ها تغییرات گسترده‌ای را اعمال کرد سال ۲۰۱۷ زمان معرفی آیفون X بود که اولین آیفون دارای نمایشگر کم‌حاشیه و سیستم تشخیص چهره محسوب می‌شود. طبق گزارش ET News، هر دو آیفون ۵.۴ و ۶.۷ اینچی مجهز به نمایشگر اولد ساخت سامسونگ هستند که از فناوری لمسی Y-OCTA بهره می‌برند؛ این فناوری به سامسونگ اجازه می‌دهد که ضخامت نمایشگرهای موردنظر را کاهش دهد و همچنین هزینه ساخت آن‌ها هم کاهش پیدا می‌کند.

هنوز معلوم نیست که آیا خود آیفون‌ ۱۲ پرو و پرو مکس هم باریک‌تر می‌شوند یا نه. لازم به ذکر است سری آیفون ۱۱ به دلیل بهره‌گیری از باتری‌های بزرگ‌تر، نسبت به نسل قبلی خود اندکی ضخیم‌تر محسوب می‌شوند. در این گزارش جایگزین آیفون ۱۱ یک آیفون ۶.۱ اینچی خواهد بود که به جای نمایشگر LCD از نمایشگر اولد ساخت سامسونگ و ال‌جی استفاده می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های جدید سری آیفون ۱۲ بر اساس شایعات منتشر شده می‌توانیم به دوربین سه‌بعدی، حداکثر ۶ گیگابایت حافظه رم و بهره‌گیری از فریم فلزی مشابه آیفون ۴ اشاره کنیم. در ضمن باید خاطرنشان کنیم سری آیفون ۱۲ قرار است پشتیبانی از اینترنت ۵G را برای کاربران به ارمغان بیاورند.

