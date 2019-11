جانی آیو از اپل رفت

جانی آیو دیگر نیازی به معرفی ندارد و تقریبا همه علاقه‌مندان به تکنولوژی، این طراح مشهور اپل را می‌شناسند. چندی پیش بود که خبر رسمی جدایی او از اپل منتشر شد اما امروز، نام و تصویر او از صفحه مدیران ارشد اپل حذف شده است. جانی آیو سال ۱۹۹۲ به اپل پیوست و از سال ۱۹۹۶ تا به حال، تیم طراحی این شرکت را رهبری کرده است.

اینکه چه روزی، آخرین روز جانی آیو در اپل بوده، هنوز یک راز مبهم است. بیانیه خبری که اولین بار از جدایی او از اپل خبر می‌داد، اعلام کرده بود که «در روزهای پایانی سال جاری میلادی» او از اپل جدا می‌شود. برخی می‌گویند جانی آیو زمانی از تیم طراحی محصول اپل کنار رفت که در حال توسعه و طراحی مقر جدید اپل بوده است.

اما جالب است بدانید که کار اپل هنوز با Joney Ive تمام نشده است. گفته شده که او قصد دارد یک استودیو طراحی تاسیس کند و اپل هم قرار است اولین مشتری این استودیو که نامش هم LoveForm است باشد. Jony Ive این استودیو طراحی را با دوست و همکار سال‌های پیشین خود، Marc Newson، تاسیس کرده است. تیم کوک، مدیرعامل اپل، پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که: «اپل با همکاری مستقیم با جانی آیو در پروژه‌های اختصاصی آینده و همچنین به واسطه ادامه کار تیم طراحی درخشان و پرشوری که او در اپل ساخته است، همچنان از استعدادها و نبوغ جانی آیو بهره خواهد برد». در حال حاضر اما مسئولیت طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار، با مدیر ارشد عملیاتی یا COO اپل، جف ویلیامز است.

حالا اما تمام نگاه‌ها به سمت شرکت جدید Jony Ive یعنی LoveForm خواهد بود. Ive و Newson سابقه درخشان همکاری در طراحی محصولات مختلف را دارند. از طراحی اپل واچ گرفته تا طراحی یک حلقه از الماس و حتی یک درخت کریسمس، از جمله این موارد هستند. کسی چه می‌داند، شاید یکی از مهم‌ترین محصولاتی که LoveForm طراحی خواهد کرد، خودروی اپل باشد که در یکی دو سال اخیر شایعات زیادی درباره آن شنیده‌ایم. Ive و Newson حتی در گذشته برای طراحی خودروهای امروزی افسوس خورده بودند و باید ببینیم اگر آن‌ها قرار بود یک خودرو طراحی کنند، چه شکل و شمایلی خواهد داشت. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ آیا جدایی جانی آیو به نفع اپل خواهد شد یا به ضرر این شرکت؟

