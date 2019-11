فقط یک مدل از آیفون ۱۲ از شبکه ۵G پشتیبانی خواهد کرد

اوایل امروز خبری درباره آیفون ۱۲ منتشر کردیم که از گزارش جدید مینگ‌چی‌ کو، تحلیل‌گر معروف اپل، حکایت داشت. کو پیش‌بینی کرده است که آیفون‌ ۱۲ پرو در دو نسخه مجهز به پنل OLED سامسونگ تولید خواهد شد. طبق اعلام او آیفون ۱۲ پرو به نمایشگر ۵.۴ اینچی و آیفون ۱۲ پرو مکس به نمایشگر ۶.۷ اینچی مجهز خواهند شد. اما آیفون ۱۲ از یک نمایشگر ۶.۱ اینچی با پنل AMOLED ساخت ال‌جی بهره می‌برد. همچنین، این تحلیل‌گر از پشتیبانی هر سه مدل از شبکه ۵G خبر داده بود.

اما ظاهرا این نظر کو با جدیدترین گزارش خبرگزاری ETNews کره جنوبی در تناقض است. کره‌ای‌ها در گزارش جدید خود مدعی شده‌اند که ممکن است اپل در سال آینده از بیش از ۴ مدل آیفون رونمایی کند که فقط یک مدل از آن‌ها به مودم ۵G مجهز است. این رسانه در سایر جزئیات، به‌ویژه ابعاد و نوع پنل‌های نمایشگر با نظرات مینگ‌چی کو موافق است.

آیفون ۵G به مودم اسنپ‌ دراگون X55 مجهز خواهد شد

ETNews مدعی است که فناوری Y-OCTA سامسونگ که تولید صفحه نمایش OLED باریک‌تر را ممکن می‌سازد، اپل را تحت تاثیر قرار داده و به این دلیل که سامسونگ تنها شرکت تولید کننده عمده این نوع صفحات است؛ کوپرتینویی‌ها مجبور شدند تهیه نمایشگر آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس را به رقیب دیرینه خود بسپارند. یکی از متخصصان این صنعت درباره این موضوع به نشریه کره‌ای گفته است:

اگرچه اپل از اولین نسل آیفون تا کنون به متد فیلم لمسی معتقد بوده است، اما سامسونگ دیسپلی (بخش نمایشگرهای سامسونگ) موفق شده است با توسعه مداوم فناوری Y-OCTA خود نظر اپل را تغییر دهد. همچنین، شنیده شده که سامسونگ دیسپلی برای پذیرش سفارش اپل، شرایط غافل‌گیر کننده‌ای را تعیین کرده است.

فارغ از این‌که نظر کو صحیح است یا گزارش رسانه کره‌ای؛ قطعا آیفون‌های ۵G اپل از مودم ۵G اسنپ دراگون X55 استفاده خواهند کرد. این مودم از هر دو نوع امواج بسیار بلند میلی‌متری و امواج زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. تا پیش از ماه آوریل گذشته، به دلیل شکایت اپل از کوالکام، کوپرتینویی‌ها به استفاده از مودم ۵G در آیفون‌های خود امیدی نداشتند. دعوای حقوقی میان این دو شرکت به حدی جدی بود که حتی کوالکام هم از ادامه همکاری با اپل ناامید شده بود و فکر می‌کرد این شرکت برای تامین مودم گوشی‌های خود به سراغ اینتل خواهد رفت که در تامین مودم آیفون ۷ با اپل همکاری داشت.

این مسئله زمانی جدی‌تر شد که کوالکام رضایت داد سالانه مبلغ هنگفتی را به عنوان جریمه پرداخت کند. تولید کننده آمریکایی چیپ‌های موبایل که امروزه در بازار پرچم‌داران و میان‌رده‌های اندرویدی حضور پررنگی دارد، به کمیته تجارت کره جنوبی اعلام کرد که اپل برای موفقیت در این پرونده، سیاست‌های فروش چیپست‌هایش را خلاف واقعیت نشان داده است. در واقع، اپل از مبلغ پرداختی برای خرید چیپ‌های کوالکام و کیفیت آن‌ها رضایت نداشت.

اما ظاهرا توافقات چند میلیارد دلاری به دعوای حقوقی این دو غول دنیای گوشی‌های هوشمند پایان داد. اپل با پرداخت مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار توانست امتیاز ۶ ساله استفاده از مودم‌های کوالکام (با امکان تمدید ۲ سال دیگر) را به دست آورد و قراردادی چند ساله را برای تامین چیپ‌های مودم مورد نیازش منعقد کند. در پی این اتفاقات، تمامی پرونده‌های حقوقی میان دو شرکت مختومه اعلام شد. با این اوصاف، پیش‌بینی استیو مولنکف (مدیر عامل کوالکام) که چند سال قبل گفته بود دو شرکت در نهایت تمام اختلافات خود را حل می‌کنند، به واقعیت تبدیل شد.

اپل پیش از توافق با کوالکام قصد داشت تا از مودم‌های ۵G که توسط اینتل در حال توسعه بود استفاده کند، اما ظاهرا این مودم‌ها هیچ‌گاه نتوانستند نظرش را جلب کنند. بنابراین، وارثان استیو جابز مجبور شدند لجاجب را کنار بگذارند و از کوالکام کمک بخواهند. البته شایعاتی مبنی بر طراحی چیپ مودم ۵G اختصاصی توسط اپل وجود دارد که قرار است در نسل‌های آینده استفاده شوند. با خرید بخش چیپ‌های مودم گوشی‌های هوشمند اینتل توسط اپل به مبلغ یک میلیارد دلار در ماه جولای، این شایعه تا حد زیادی به واقعیت تبدیل شد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مودم‌های طراحی شده توسط اپل می‌توانند با مودم‌های ۵G کوالکام که این روزها بسیار پرطرفدار شده‌اند رقابت کنند.

