رندرهای گلکسی اس ۱۱ پلاس ظاهرا چندان هم دقیق نیستند

«استیو همرستوفر» که از طریق اکانت توییتری OnLeaks رندرهای مربوط به گوشی‌های مختلف را ماه‌ها پیش از عرضه آن‌ها منتشر می‌کند، در این زمینه سابقه بسیار خوبی دارد. به‌عنوان مثال در سال جاری، این شخص طراحی گوشی‌هایی مانند آیفون ۱۱، وان‌پلاس ۷T، گلکسی نوت ۱۰، سونی اکسپریا ۵ و بسیاری از مدل‌های دیگر را ماه‌ها زودتر از معرفی رسمی آن‌ها فاش کرد. اما در این میان، ظاهرا این شخص در مورد رندر گلکسی اس ۱۱ پلاس سامسونگ مرتکب اشتباه شده است.

اولین چیزی که در مورد رندرهای گلکسی اس ۱۱ پلاس توجه را جلب می‌کند، بزرگ بودن ماژول دوربین است که بخش قابل توجهی از پنل پشتی را اشغال کرده است. اما به نظر می‌رسد اندازه این ماژول به درستی به تصویر کشیده شده ولی در مورد چینش سنسورهای دوربین، گفته می‌شود این رندرها به درستی طراحی نشده‌اند.

چینش کاملا نامنظم سنسورهای دوربین تعجب بسیاری از کارشناسان و کاربران را به همراه داشته است. حالا خوشبختانه، اکانت توییتری Ice Universe که او هم در زمینه‌ی افشای خبرهای مربوط به گوشی‌های هوشمند ید طولایی دارد، اعلام کرده که چینش دوربین‌های گلکسی اس ۱۱ پلاس اینگونه نیست و از نظم و ترتیب مشخصی بهره می‌برند.





اگرچه این افشاگر جزییات بیشتری را فاش نکرده، ولی حدس می‌زنیم که دو دوربین مربوط به سمت چپ در یک راستا قرار می‌گیرند. همچنین دوربین مرکزی و فلش LED هم با حرکت به سمت بالا و کمی تغییر جهت بخش مرکزی را اشغال خواهند کرد و دو دوربین سمت راست هم با کمی حرکت می‌توانند چینش بهتری را برای کلیت ماژول ایجاد کنند. در همین زمینه سایت PhoneArena رندر منتشر شده را کمی تغییر داده تا بتوانید این تصحیح احتمالی را مشاهده کنید. البته این تغییرات فعلا در حد حدس و گمان است و باید منتظر انتشار رندرهای موثق بمانیم.

احتمال بروز اشتباه در به تصویر کشیدن دوربین زوم ۵ برابری

به غیر از چینش سنسورهای دوربین، Ice Universe خاطرنشان کرده که دوربین پریسکوپی این گوشی در رندرهای موردنظر به درستی به تصویر کشیده نشده است. دوربین‌های پریسکوپی از روزنه‌های مربعی شکل استفاده می‌کنند ولی هیچکدام از دوربین‌های این رندر دارای چنین روزنه‌ای نیستند. بنابراین یا رندرهای گلکسی اس ۱۱ پلاس دقت زیادی ندارند یا اینکه سامسونگ برنامه مربوط به پشتیبانی از دوربین دارای زوم ۵ برابری را کنار گذاشته است.

علاوه بر این، گفته می‌شود این گوشی از سیستم زوم دوگانه بهره می‌برد. این یعنی در کنار دوربین زوم مذکور، احتمالا شاهد دوربین تله‌فوتو با زوم ۲ یا ۳ برابری هم خواهیم بود که این موضوع به کاربران اجازه می‌دهد برای زوم بین ۱ تا ۵ برابر نگرانی کمتری بابت کاهش کیفیت عکس‌ها داشته باشند.

شیائومی اخیرا یک نسخه ارزان‌قیمت این سیستم را برای گوشی می نوت ۱۰ پرو عملی کرده است. در این گوشی، در کنار دوربین تله‌فوتو با زوم دو برابری، یک دوربین دیگر هم تعبیه شده که طبق وعده شیائومی می‌تواند عکس‌هایی با زوم اپتیکال ۵ برابری را ثبت کند. اما در واقعیت، این دوربین ۸ مگاپیکسلی از زوم اپتیکال ۳.۷ برابری بهره می‌برد که با کراپ کردن و تبدیل عکس‌ها به تصاویر ۵ مگاپیکسلی، زوم ۵ برابری را ارائه می‌دهد و به همین خاطر دارای روزنه مربعی شکل نیست.

شاید گلکسی اس ۱۱ پلاس قصد دارد رویکرد شیائومی را تکرار کند ولی چنین موضوعی بعید به نظر می‌رسد. زیرا این گوشی گران‌قیمت قرار است به‌عنوان یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف عرضه شود و این یعنی در تمام بخش‌ها باید بهترین قطعات مورد استفاده قرار بگیرد.

