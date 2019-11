سایت DxOMark به‌صورت تخصصی در زمینه بررسی دوربین‌های عکاسی، لنزها و دوربین گوشی های هوشمند فعالیت می‌کند و به‌خصوص شهرت آن به ارائه امتیاز برای دوربین گوشی های هوشمند برمی‌گردد. حالا با توجه به اینکه چیزی به پایان سال ۲۰۱۹ باقی نمانده، این سایت فهرست مربوط به بهترین دوربین گوشی‌های سال ۲۰۱۹ را در زمینه‌های مختلف منتشر کرده است.

قبل از اینکه به این فهرست بپردازیم، باید بگوییم که رویکرد این سایت در قبال امتیازبندی دوربین گوشی ها همواره مورد انتقادات زیادی از طرف کارشناسان مختلف قرار می‌گیرد ولی با وجود تمام این انتقادات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مربوط به رده‌بندی کیفیت دوربین گوشی‌های هوشمند همچنان اهمیت زیادی دارد.

بهترین دوربین از همه لحاظ

آیا می‌خواهید گوشی هوشمندی را بخرید که دوربین آن جوابگوی تمام نیازهای شما باشد؟ در سایت DxOMark در این زمینه هواوی میت ۳۰ پرو و نسخه پریمیوم شیائومی می CC9 پرو (یا می نوت ۱۰ پرو) با کسب امتیاز برابر، رتبه اول را به‌عنوان بهترین دوربین موبایل از آن خود کرده‌اند. این سایت خاطرنشان کرده دوربین هواوی در زمینه مدیریت نویز عملکرد بهتری دارد ولی از طرف دیگر دوربین گوشی شیائومی به لطف داشتن دو دوربین زوم در این زمینه بهتر عمل می‌کند و از لحاظ کیفیت ویدیو هم حرف بیشتری برای گفتن دارد.

بهترین دوربین از نظر ضبط ویدیو

سایت DxOMark خاطرنشان کرده که آیفون ۱۱ پرو مکس در تمام زمینه‌ها در بین اکوسیستم اپل از بهترین دوربین بهره می‌برد اما همچنین خاطرنشان کرده که برای ضبط ویدیو، بهترین گزینه محسوب می‌شود. اگر به دنبال یک گوشی اندرویدی برای ضبط ویدیوهای باکیفیت هستید، این سایت نسخه پریمیوم شیائومی می CC9 پرو را توصیه می‌کند که از این لحاظ، امتیاز برابر با این گوشی اپل را دریافت کرده است. البته این سایت اعلام کرده که قابلیت ضبط ویدیو HDR و «اکوسیستم مربوط به ویدیو» از جمله ویژگی‌هایی است که دوربین آیفون را جذاب‌تر می‌کند.

بهترین از لحاظ زوم

دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گوشی شیائومی از بسیاری جهات مورد ستایش سایت DxOMark قرار گرفته که یکی از آن‌ها در زمینه‌ی زوم است. این گوشی با بهره‌گیری از دو دوربین تله‌فوتو با داشتن زوم اپتیکال ۲ و ۳.۷ برابری به قول DxOMark رقبا را کاملا کنار زده است. این سایت در این زمینه گوشی هواوی P30 پرو را هم توصیه می‌کند با ذکر این نکته که در کشورهای مختلف این گوشی بهتر در دسترس کاربران قرار گرفته است. طبق اعلام کارشناسان، اگرچه کیفیت زوم دوربین این گوشی به گجت شیائومی نمی‌رسد، ولی در نهایت اختلاف چندانی هم با آن ندارد.

بهترین از نظر دوربین اولترا واید

ال‌جی اولین شرکت مهمی بود که در سال ۲۰۱۶ به بهره‌گیری از دوربین اولترا واید روی آورد. در سال ۲۰۱۹ سایت DxOMark مقام بهترین دوربین اولترا واید را به مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس اعطا کرده است. سایت مذکور توضیح داده که دوربین اولترا واید این گوشی علاوه بر اینکه یکی از عریض‌ترین زوایای دید را ارائه می‌دهد، در محیط داخلی و در محیط بیرونی روشن هم عملکرد بسیار خوبی دارد. لازم به ذکر است دیگر اعضای خانواده نوت ۱۰ از همین دوربین اولترا واید بهره می برند. در این زمینه، آیفون ۱۱ پرو مکس هم توصیه شده که البته به محدودتر بودن زاویه دید و بیشتر بودن نویز این دوربین اشاره شده است. اما این شرکت اذعان کرده که دوربین اولترا واید آیفون ۱۱ پرو مکس از لحاظ ثبت جزییات و بافت‌ها عملکرد بهتری دارد.

بهترین کیفیت عکس در شب

در سال ۲۰۱۹ گوشی‌های هوشمند در زمینه‌ی بهبود کیفیت عکاسی در محیط‌های کم‌نور پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و سایت DxOMark در نهایت دوربین هواوی میت ۳۰ پرو را به‌عنوان بهترین دوربین مناسب در محیط‌های کم‌نور در نظر گرفته است. هواوی P30 پرو در این دسته در رتبه دوم قرار گرفته که این موضوع عمدتا به ثبت نویزهای بیشتر در محیط‌های کم‌نور برمی‌گردد.

بهترین دوربین سلفی

سایت DxOMark در ژانویه ۲۰۱۹ بخش بررسی دوربین سلفی را معرفی کرد و حالا بهترین دوربین سلفی در این سال اعلام شده است. به نظر کارشناسان این سایت، بهترین دوربین سلفی متعلق به مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس است که در زمینه ویدیو سلفی هم بهترین محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم دوربین سلفی این گوشی مشابه دیگر اعضای خانواده نوت ۱۰ است.

این سایت همچنین برای دسته‌هایی مانند دوربین مناسب سفر، عکس‌های گروهی و پرتره‌های مبتنی بر کلوزآپ هم بهترین دوربین ها را معرفی کرده که با کلیک بر این لینک می‌توانید این مقاله را به‌صورت کامل مطالعه کنید. آیا شما با انتخاب‌های DxOMark موافق هستید؟ نظر خود را در بخش کامنت‌ها با و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

