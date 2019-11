ساعت های هوشمند طی چند سال گذشته بسیار بهتر و جذاب‌تر شده‌اند و به همین خاطر برای انتخاب بهترین ساعت های هوشمند در سال ۲۰۱۹ به گزینه‌های زیادی می‌توانیم اشاره کنیم. در این میان، اپل واچ با عملکرد سریع و سازگاری بالا با اکوسیستم اپل همچنان حرف اول را می‌زند ولی نباید جذابیت ساعت‌های هوشمند سامسونگ و دیگر شرکت‌ها را از قلم بیندازیم. باید خاطرنشان کنیم این فهرست از طرف سایت PhoneArena نوشته شده است و به همین خاطر فقط به ساعت‌هایی اشاره شده که در بازار کشورهای غربی به راحتی قابل خرید هستند.

نسل پنجم اپل واچ

اپل واچ همچنان محبوب‌ترین ساعت هوشمند محسوب می‌شود و مهم‌ترین ویژگی نسل پنجم آن بهره‌گیری از نمایشگر همیشه روشن است. این نمایشگر به لطف تکنولوژی رفرش ریت متغیر، در هنگام عدم استفاده فقط یک بار در ثانیه به‌روزرسانی می‌شود و حین استفاده از آن این رقم به ۶۰ بار به‌روزرسانی در ثانیه می‌رسد. به همین خاطر، اپل توانسته عمر باتری ۱۸ ساعته برای نسل پنجم اپل واچ را حفظ کند.

باقی موارد این ساعت هوشمند نسبت به نسل قبلی تا حد زیادی بی‌تفاوت مانده است. کاربران برای خرید آن می‌توانند مدل کوچک‌تر ۴۰ میلی‌متری یا مدل بزرگ‌تر ۴۴ میلی‌متری را دریافت کنند. سیستم‌عامل WatchOS هم بسیار پرسرعت است و تعویض واچ‌فیس‌ها با سرعت بسیار زیادی انجام می‌شود.

نکته قوت اپل واچ در اصول مقدماتی است؛ علاوه بر راحتی استفاده، سرعت بالایی دارد و اپلیکیشن‌های داخلی مانند وضعیت آب‌وهوا اطلاعات را به طور مناسبی ارائه می‌دهند. در ضمن نباید بخش بسیار مهم این ساعت یعنی ویژگی‌های مربوط به تندرستی را از قلم بیندازیم. سنسور مربوط به پایش ضربان قلب عملکرد بسیار دقیقی دارد و قابلیت نوار قلب آن هم در شرایط مختلف مثمر ثمر واقع می‌شود.

گلکسی واچ اکتیو ۲ سامسونگ

اگر به اکوسیستم اپل علاقه‌ای ندارید، رتبه دوم بهترین ساعت های هوشمند سال ۲۰۱۹ از طرف سایت PhoneArena نصیب گلکسی واچ اکتیو ۲ شده است. این ساعت هوشمند با عملکرد خیلی خوب و نمایشگر جذاب، احتمالا بهترین ساعت هوشمند برای چنین کاربرانی محسوب می‌شود.

با قیمتی که ارزان‌تر از اپل واچ است، این گجت همچنان از بسیاری از ویژگی‌های موردنظر بهره می‌برد؛ از یک طرف در دو اندازه ۴۰ و ۴۴ میلی‌متری عرضه شده و مدل مبتنی بر فولاد ضدزنگ هم جذابیت بسیار زیادی دارد. از دیگر ویژگی‌های آن هم می‌توانیم به عملکرد سریع و قابلیت تشخیص خودکار فعالیت‌های ورزشی اشاره کنیم. البته تعداد اپلیکیشن‌های مختص آن به پای اپل واچ نمی‌رسد و مثلا سیستم ویبره این ساعت هم به دقت و ظریفی ساعت هوشمند اپل نیست. اما در هر صورت چنین جزییاتی برای بسیاری از کاربران اهمیت چندان زیادی ندارد.

گلکسی واچ سامسونگ

این ساعت اگرچه در سال ۲۰۱۸ معرفی شده، ولی در سال ۲۰۱۹ هم همچنان یکی از بهترین ساعت های هوشمند محسوب می‌شود. برای خرید این گجت، از بین مدل ۴۲ میلی‌متری و مدل بزرگ ۴۶ میلی‌متری حق انتخاب دارید. این ساعت طراحی قابل توجهی دارد و به‌خصوص حاشیه چرخان آن که برای ناوبری مورد استفاده قرار می‌گیرد، توجه کاربران زیادی را جلب کرده است.

در ضمن باید به این نکته هم اشاره کنیم که برخلاف گوشی‌های سامسونگ، ساعت‌های هوشمند این شرکت از اندروید بهره نمی‌برند و مبتنی بر سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت موسوم به تایزن هستند. گلکسی واچ عملکرد روانی به ارمغان می‌آورد و باتری آن برای حدود ۲ روز انرژی موردنظر را تامین می­کند.

گارمین Vivoactive 4

اگر به دنبال ساعت هوشمند توانایی می‌گردید که در زمینه‌ی عمر باتری هم حرف زیادی برای گفتن داشته باشد، گارمین Vivoactive 4 یکی از بهترین ساعت های هوشمند محسوب می‌شود. اگرچه نمایشگر آن مانند دیگر گجت‌ها تمام رنگی نیست، ولی در عوض در نور آفتاب کاملا خوانا محسوب می‌شود و به همین خاطر عمر باتری بالایی برای این گوشی به ارمغان آورده است. طبق اعلام شرکت گارمین، باتری این ساعت هوشمند تا ۸ روز کامل دوام می‌آورد. علاوه بر این باید به تعبیه دکمه‌های فیزیکی هم اشاره کنیم که بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند برای کارهای مختلف به جای نمایشگر لمسی از چنین دکمه‌هایی بهره ببرند.

نسل پنجم ساعت هوشمند فسیل

در نهایت باید به نسل پنجم ساعت هوشمند فسیل اشاره کنیم که به گفته برخی کارشناسان بهترین ساعت هوشمند مبتنی بر Wear OS محسوب می‌شود. اگرچه این پلتفرم آن‌چنان که باید و شاید مورد توجه گوگل قرار نگرفته، ولی این شرکت نشان داده که در سال ۲۰۲۰ برنامه‌های زیادی برای Wear OS در سر دارد.

این ساعت هوشمند از گوگل اسیستنت پشتیبانی می‌کند که همچنان سریع‌ترین و بهترین دستیار دیجیتالی محسوب می‌شود. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به داشتن سنسور مختص پایش ضربان قلب و قابلیت‌های مربوط به بررسی وضعیت سلامتی و فعالیت‌های ورزشی اشاره کنیم که به ویژگی‌های استاندارد ساعت‌های هوشمند بدل شده‌اند. این محصول با قیمت مناسبی که دارد می‌تواند نظر کاربران زیادی را جلب کند.

