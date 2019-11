در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند، دو سیستم‌عامل اندروید و iOS حرف اول را می‌زنند. این وضعیت باعث شده کاربران در حوزه سیستم‌عامل موبایل حق انتخاب گسترده‌ای نداشته باشند که البته در زمینه‌ی سخت‌افزاری چنین محدودیتی وجود ندارد. در گذشته، تلاش مایکروسافت برای ورود به این صنعت با شکست مواجه شد و هواوی هم قصد دارد به‌زودی از سیستم‌عامل اختصاصی خود استفاده کند. حالا شرکت Pine64 گوشی PinePhone را معرفی کرده که از سیستم‌عامل لینوکس بهره می‌برد. لازم به ذکر است این گوشی هنوز به‌طور کامل برای عرضه به بازار آماده نیست.

نگاهی به سازنده گوشی PinePhone

Pine64 یک شرکت کوچک است که در زمینه‌ی توسعه گجت‌های مبتنی بر تراشه‌های ARM فعالیت می‌کند. این کمپانی کار خود را با ساخت کامپیوترهای تک‌بورد مانند «رزبری پای» آغاز کرده است. سپس آن‌ها به توسعه لپ‌تاپ‌های تک‌بورد روی آورده‌اند و حالا این شرکت می‌خواهد شانس خود را در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند امتحان کند. Pine64 همچنین قصد دارد در آینده ساعت هوشمند و تبلت هم روانه‌ی بازار کند.

نگاه مختصر و مفید به گوشی PinePhone

PinePhone یک گوشی کاملا متن‌باز است که جاه‌طلبانه‌ترین پروژه شرکت Pine64 به حساب می‌آید. برخلاف بسیاری از گوشی‌ها که از اندروید یا iOS بهره می‌برند، این گوشی مبتنی بر سیستم‌عامل لینوکس است. هنوز معلوم نیست این گوشی با کدام توزیع لینوکس عرضه می‌شود ولی Pine64 می‌گوید از تمام توزیع‌های مهم لینوکس برای گوشی‌ها مانند اوبونتو تاچ، Sailfish OS و Plasma Mobile پشتیبانی می‌کند. هرکدام از این توزیع‌ها مزایا و معایب خود را دارند و همین تنوع منجر به افزایش جذابیت این گوشی می‌شود.

کاربران با توجه به نیازهای خود، می‌توانند توزیع موردنظر را انتخاب کنند و صرفا لازم نیست به انتخاب شرکت سازنده بسنده کنند. البته به دلیل همین رویکرد، کاربران احتمالا باید شخصا توزیع موردنظر را بر روی این گوشی نصب کنند که کاربران معمولی معمولا به انجام چنین کارهایی چندان علاقه ندارند.

مشخصات PinePhone

این گوشی قرار است با قیمت فقط ۱۵۰ دلار روانه‌ی بازار شود و به همین خاطر طبیعتا مشخصات سخت‌افزاری آن هم متناسب با این قیمت است. گوشی PinePhone از پردازنده ۴ هسته‌ای Allwinner A64، پردازنده گرافیکی Mali 400 MP2، ۲ گیگابایت حافظه رم و باتری ۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

نمایشگر LCD این گوشی با اندازه ۵.۹۵ اینچی از رزولوشن ۱۴۴۰ در ۷۲۰ بهره می‌برد. در پنل پشتی یک دوربین ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به وجود پورت USB-C، جک هدفون و بدنه پلاستیکی اشاره کنیم. روی هم رفته، وزن این گوشی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم است. کاملا مشخص است که چنین گوشی هوشمندی مناسب کاربران علاقه‌مند به گوشی‌های رده‌بالا نیست.

آیا این گوشی از پس اجرای اپلیکیشن‌های مهم برمی‌آید؟

جواب به این سوال چندان ساده نیست. با توجه به توزیع لینوکسی که انتخاب می‌کنید، به مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. برخی از این توزیع‌ها به سمت پشتیبانی از تمام اپلیکیشن‌های لینوکس گام برمی‌دارند ولی بخشی دیگر قصد دارند اکوسیستم موردنظر خود را توسعه دهند.

به‌لطف تمرکز اوبونتو تاچ بر روی اپلیکیشن‌های تحت وب، احتمالا این توزیع در زمینه‌ی اپلیکیشن‌های موبایل بیشترین گزینه را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. اپلیکیشن‌های داخلی Sailfish OS هم چندان جذاب نیستند اما به کاربران اجازه می‌دهد برخی از اپلیکیشن‌های اندروید را بر روی گجت‌های مشخصی نصب کنند. امیدواریم گوشی PinePhone هم از چنین قابلیتی بهره ببرد. روی هم رفته، خریداران این گوشی باید موضوع دسترسی به اپلیکیشن‌های محدود را مدنظر خود قرار بدهند.

تاریخ عرضه و قیمت گوشی PinePhone

در حال حاضر این شرکت پیش‌فروش گوشی مذکور را آغاز کرده که البته این نسخه اولیه بیشتر مناسب توسعه‌دهندگان و کاربران حرفه‌ای است. نسخه نهایی این گوشی با قیمت ۱۵۰ دلاری طبق اعلام این شرکت در بهار ۲۰۲۰ عرضه می‌شود. روی هم رفته، این گوشی مبتنی بر ایده‌ی جذابی است و احتمالا توجه برخی از طرفداران اکوسیستم متن‌باز را جلب می‌کند.

