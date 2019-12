درآمد حاصل از فروش محصولات شیائومی در چهار ماه سوم سال جاری، بیشتر از هر زمان دیگری بود و به میزان ۷.۶۳ میلیارد دلار رسید. اما نکته جالب اینجاست که این شرکت در معروف‌ترین بخش محصولات خود یعنی گوشی‌های هوشمند نتوانست درخشان ظاهر شود و نسبت به گذشته با افت فروش در این بخش همراه بود. لذا رشد عجیب درآمد شیائومی از بخش اینترنت اشیا و بخش مربوط به خانه‌های هوشمند بدست آمده که در نوع خود بسیار جالب است و از رشد این شرکت چینی‌تبار در دنیای فناوری خبر می‌دهد.

البته گوشی‌های هوشمند همچنان بیشترین سهم را در بدست آوردن چنین درآمد هنگفتی داشتند و توانستند ۴.۵۹ میلیارد دلار را عاید شیائومی کنند. این مقدار حدودا ۷.۸ درصد کمتر از سال گذشته است. شیائومی در چهار ماه سوم از طریق اینترنت اشیا و لوازم الکترونیکی مربوط به آن چیزی در حدود ۲.۲۲ میلیارد دلار درآمدزایی داشته‌ که نسبت به سال گذشته، ۴۴.۴ درصد رشد داشته است! نکته جالب اینجاست که تلویزیون و لپ‌تاپ‌های این شرکت به تنهایی چیزی در حدود ۸۲۴ میلیون دلار درآمد کسب کرده‌اند که رشدی ۳۶.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

رشد شیائومی در بازار‌های جهانی روز به روز در حال بیشتر شدن است. درآمد این شرکت در خارج از کشور چین در چهار ماه سوم سال جاری بیش از ۱۷.۲ درصد رشد داشته و تقریبا نیمی از میزان فروش کلی این چهارماه را دربر گرفته است. سود خالص این شرکت در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده که یعنی ۳۷.۱ درصد بیشتر از سال گذشته! جالب است بدانید درآمد شیائومی در این ۹ ماه، از کل درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۸ نیز بیشتر بوده است!

شیائومی در حال حاضر در رده چهارم پرفروش‌ترین گوشی‌های هوشمند قرار دارد و سایه سنگین رقبای سرسختی چون هواوی، اپل و سامسونگ را بالای سر خود حس می‌کند. اینکه آیا شیائومی می‌تواند از این شرکت‌های نام‌آشنا پیشی بگیرد یا خیر مشخص نیست، اما اگر این شرکت با همین کیفیت و قیمت محصولات خود را بدست مشتریان برساند، حداقل بعید به نظر می‌رسد از جایگاه فعلی خود پایین‌تر بیاید.

منبع: gsmarena

