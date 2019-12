۲۰۱۹ از لحاظ معرفی محصولات مختلف، سال مهمی برای شرکت اپل بوده است. در این سال این کمپانی نه‌تنها مطابق انتظار ۳ مدل جدید آیفون و مدل تازه‌نفس اپل واچ را عرضه کرد، بلکه مثلا با عرضه نسل جدید آیپاد واچ و دو سری ایرپاد کاربران تا حدی غافلگیر شدند. اگر شایعات منتشر شده صحت داشته باشند، این کمپانی برای سال آینده هم در مورد عرضه محصولات جدید فعالیت زیادی خواهد داشت. در این مطلب به بخشی از محصولاتی که اپل قرار است در سال ۲۰۲۰ عرضه کند، می‌پردازیم.

آیپد پرو با دوربین سه‌بعدی

بر اساس گزارش‌های مطرح شده، نسل جدید آیپد پرو از دو دوربین اصلی و یک سنسور سه‌بعدی بهره می‌برد. در گزارش مذکور آمده که اپل می‌خواهد با این کار، امکانات بیشتری در راستای واقعیت افزوده برای کاربران به ارمغان بیاورد و در ادامه قصد دارد در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ از نخستین هدست واقعیت افزوده خود هم رونمایی کند. در رابطه با تعبیه سنسور سه‌بعدی در آیپد پرو گزارش‌های دیگری هم منتشر شده که در این زمینه می‌توانیم به پیش‌بینی «مینگ چی کو» هم اشاره کنیم که در رابطه با پیش‌بینی مشخصه‌های محصولات اپل سابقه‌ی خیلی خوبی دارد.

نسل جدید آیفون SE

در مورد عرضه نسل جدید آیفون SE در سال ۲۰۲۰ با قاطعیت زیادی می‌توانیم صحبت کنیم زیرا در این مورد جزییات مختلفی مطرح شده است. آیفون SE در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و با داشتن قیمت ۴۰۰ دلاری نسبت به آیفون‌های پرچم‌دار بسیار ارزان‌تر محسوب می‌شد و از لحاظ طراحی هم مشابه آیفون ۵ اس بود.

مدل جدید آن که قرار است در سال ۲۰۲۰ معرفی شود، احتمالا دارای نمایشگر ۴.۷ اینچی و مبتنی بر طراحی مشابه آیفون ۸ خواهد بود. گفته می‌شود اپل برای تراشه آن مانند آیفون ۱۱ از A13 Bionic استفاده کرده و احتمالا با قیمت حدودا ۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. این یعنی حدود ۳۰۰ دلار از قیمت پایه آیفون ۱۱ ارزان‌تر خواهد بود.

خانواده آیفون ۱۲ و پشتیبانی از فناوری ۵G

اپل هر ساله در ماه سپتامبر از مدل‌های جدید آیفون رونمایی می‌کند و در سال آینده هم شاهد تکرار این روند خواهیم بود. طبق گزارش‌های منتشر شده، نسل بعدی آیفون‌ها از قابلیت‌هایی مانند پشتیبانی از اینترنت ۵G، سنسور ۳ بعدی و اندازه جدید برای مدل‌های پرو بهره می‌برند. در گزارش خبرگزاری بلومبرگ آمده که این سنسور سه‌بعدی مشابه سنسوری است که برای آیپد پرو در سال ۲۰۲۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، در سال ۲۰۱۹ بسیاری از شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی از گوشی‌های ۵G رونمایی کردند و سال آینده اپل برای اینکه از این قافله عقب نماند، قصد دارد این قابلیت را برای آیفون‌های جدید خود به ارمغان بیاورد. در حال حاضر، آیفون ۱۱ پرو با نمایشگر ۵.۸ اینچی، آیفون ۱۱ با نمایشگر ۶.۱ اینچی و آیفون ۱۱ پرو مکس با نمایشگر ۶.۵ اینچی در بازار حضور دارند. اما در سال آینده، احتمالا شاهد دو آیفون با اندازه جدید خواهیم بود. به همین خاطر، باید انتظار معرفی آیفون با نمایشگرهای ۵.۴ اینچی، ۶.۱ اینچی و ۶.۷ اینچی را داشته باشیم.

اپل واچ جدید با قابلیت پایش وضعیت خواب

اپل معمولا در کنار آیفون‌های تازه‌نفس، از نسل جدید اپل واچ هم رونمایی می‌کند و سال آینده هم به احتمال زیاد شاهد تکرار این موضوع خواهیم بود. مهم‌ترین ویژگی نسل جدید اپل واچ احتمالا قابلیت پایش خواب است که محصولات شرکت‌هایی مانند فیت‌بیت از مدت‌ها قبل چنین مشخصه‌ای را ارائه می‌دهند. در ضمن طبق گزارش «مینگ چی کو»، سری ششم اپل واچ از عملکرد سریع‌تر و مقاومت بیشتر در برابر نفوذ آب بهره می‌برد.

یک وسیله جانبی برای یافتن اشیاء گمشده با آیفون

برخی سایت‌ها گزارش داده‌اند که اپل مشغول توسعه یک وسیله جانبی برای یافتن اشیاء گمشده است. این وسیله احتمالا مشابه ردیاب بلوتوثی Tile است و ظاهرا با اپلیکیشن Find My موجود در آیفون سازگار خواهد بود. هنوز معلوم نیست که آیا اپل اصلا قصد دارد چنین محصولی را روانه‌ی بازار کند و در این صورت چه زمانی می‌توانیم انتظار ارائه‌ی آن را داشته باشیم. در هر صورت در نرم‌افزار آیفون شواهدی مبنی بر وجود این محصول پیدا شده است و احتمالا اپل برای راهنمایی کردن کاربران به سمت شیء گمشده از واقعیت افزوده هم استفاده خواهد کرد.

احتمال معرفی اولین هدست واقعیت افزوده اپل

مدتی قبل گزارش‌هایی در مورد احتمال معرفی عینک هوشمند اپل در سال ۲۰۲۰ مطرح شد ولی کمی بعد خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این شرکت از هدست واقعیت افزوده رونمایی می‌کند و در سال ۲۰۲۳ به عرضه عینک هوشمند روی می‌آورد. در همین زمینه «مینگ چی کو» هم گزارش داده اپل مشغول همکاری با شرکت‌های ثالث برای عرضه هدست واقعیت افزوده در سال ۲۰۲۰ است ولی در هر صورت در این مورد هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم.

مجموعه سرویس حاوی اپل تی‌وی پلاس، اپل نیوز پلاس و اپل موزیک

در سال ۲۰۲۰، احتمالا اپل قصد دارد ۳ مورد از سرویس‌های دیجیتالی خود را به‌صورت مجموعه ارائه کند. این یعنی کاربران با پرداخت حق اشتراک مشخص می‌توانند از ۳ سرویس اپل تی‌وی پلاس، اپل نیوز پلاس و اپل موزیک بهره ببرند. این شرکت در چند سال اخیر توجه زیادی به سرویس‌های دیجیتال نشان داده و چنین حرکتی می‌تواند توجه کاربران بیشتری را نسبت به استفاده از آن‌ها جلب کند.

مدل ارزان‌تر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد

و در آخر باید به احتمال معرفی مدل ارزان‌تر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد در سال ۲۰۲۰ اشاره کنیم. اپل‌ در سال ۲۰۱۷ از هوم‌پاد ۳۵۰ دلاری به‌عنوان یک اسپیکر هوشمند با کیفیت صدای بالا رونمایی کرد و قرار بود با محصولاتی مانند آمازون اکو و گوگل هوم رقابت کند. اما از آن زمان، آمازون و گوگل توجه بیشتری به ارتقای کیفیت صدا نشان داده‌اند و به همین خاطر این محصول اپل‌ دیگر در برابر رقبا گجت شاخصی محسوب نمی‌شود. عرضه مدل ارزان‌تر این اسپیکر، باعث می‌شود که برخی طرفداران پروپاقرص اکوسیستم اپل‌ و دستیار دیجیتالی سیری برای خرید چنین محصولی انگیزه بیشتری پیدا کنند.

منبع: Business Insider

