به لطف رندرهای منتشر شده از خانواده گلکسی اس ۱۱ با قاطعیت زیادی می‌توانیم در مورد جزییات طراحی آن‌ها اظهارنظر کنیم. طبق این رندرها، گوشی‌های عضو این خانواده از حفره نمایشگر در مرکز بخش فوقانی پنل جلویی و حاشیه‌ی پایینی باریک‌تری بهره می‌برند. حالا به لطف انتشار تصویر مربوط به محافظ نمایشگر گلکسی اس ۱۱، این مشخصه‌ها مورد تایید قرار گرفته‌اند.

با توجه به اینکه سامسونگ هر ساله به بهره‌گیری از نمایشگرهای بزرگ‌تر روی می‌آورد، کاهش حاشیه‌های نمایشگر برای اتخاذ این رویکرد تا حد زیادی ضروری محسوب می‌شود تا بزرگ‌تر شدن نمایشگر منجر به افزایش اندازه بدنه گوشی نشود. گفته می‌شود اندازه نمایشگر هر سه مدل گلکسی اس ۱۱ بیش از ۶ اینچ خواهد بود و به همین خاطر سامسونگ تلاش کرده این موضوع بر خوش دستی گوشی‌های مذکور اثر منفی نگذارد. در ضمن قرار دادن حفره نمایشگر در مرکز بخش فوقانی به نوعی منجر به یک دست شدن زبان طراحی گوشی‌های سامسونگ می‌شود و ظاهرا حتی گوشی‌هایی مانند گلکسی A51 هم در مرکز بخش فوقانی نمایشگر خود از حفره حاوی دوربین سلفی بهره می‌برند.

از دیگر جزییات مربوط به طراحی گلکسی اس ۱۱ می‌توانیم به تعبیه دکمه‌های پاور و تنظیم صدا در سمت راست بدنه اشاره کنیم که در نسل قبلی شاهد چنین چیزی نبودیم. در ضمن مانند نوت ۱۰، گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ هم فاقد جک هدفون هستند که خبر خوبی برای طرفداران این مشخصه به حساب نمی‌آید.

منبع: Sam Mobile

