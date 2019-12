سامسونگ همچنان بزرگترین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان است

با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی Counterpoint Research درباره وضعیت بازار گوشی‌های هوشمند در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹، کمپانی سامسونگ همچنان بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان است. در این بازه زمانی که ماه جولای تا سپتامبر را در برمی‌گیرد، شرکت سامسونگ فروش ۷۸.۲ میلیون دستگاه گوشی را به ثبت رسانده است که نسبت به فروش ۷۶.۳ میلیونی سه‌ ماهه دوم سال جاری، با بیش از ۲.۵ درصد افزایش همراه بوده است. همچنین، این میزان نسبت به فروش ۷۲.۳ میلیونی در مدت مشابه سال قبل، ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

سهم شرکت سامسونگ از بازار جهانی در سه ماهه سوم سال گذشته برابر با ۱۹ درصد بود؛ اما به لطف موفقیت کره‌ای‌ها در تولید نسل جدید خانواده میان‌رده‌های گلکسی A با تمرکز بر قدرت دوربین و عمر باتری بالا، اکنون سهم این شرکت از بازار جهانی به ۲۱ درصد افزایش یافته است.

شگفتی هواوی با وجود تحریم شدن از سوی آمریکا

در مقام دوم نام شرکت هواوی را مشاهده می‌کنیم که با وجود تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا، همچنان دومین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان است و توانسته در سه ماهه مذکور تعداد ۶۶.۸ میلیون دستگاه را به فروش برساند. چینی‌ها در این مدت نسبت به سه ماهه دوم سال حدود ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸.۵ درصد افزایش فروش را تجربه کرده‌اند.

هواوی اکنون حدود ۱۸ درصد از فروش جهانی گوشی‌های هوشمند را در اختیار دارد که این سهم نسبت به سال گذشته ۴ درصد بیشتر شده است. البته کسب‌و‌کار بین‌المللی هواوی به دلیل تحریم‌های دولت آمریکا و قطع ارتباط این شرکت با زنجیره تامین خود تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته است و حتی مدیران این شرکت نیز در سخنان خود به این موضوع اذعان داشته‌اند. در ابتدای سال ۲۰۱۹ و پیش از اعمال تحریم‌های ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین، هواوی به دنبال تصاحب جایگاه اولین تولید کننده گوشی هوشمند و کنار زدن سامسونگ بود، اما پس از قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های تحریم شده از سوی دولت ترامپ، مشکلاتی برای این شرکت به‌وجود آمد که مجبور شد رویای جاه‌طلبانه خود را کنار بگذارد. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم دسترسی به سرویس‌های گوگل پلی و اپلیکیشن‌های پرمخاطب گوگل، یا استفاده از نرم افزارهای طراحی تراشه شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد.

با این حال، تحریم‌های ترامپ سبب شد تا موجی از وطن‌پرستی در میان مردم چین ایجاد شود و همین عامل به هواوی کمک کرد تا در بازار چین که بزرگ‌ترین بازار گوشی‌های هوشمند دنیا است، افزایش فروش سالانه ۶۶ درصدی را تجربه کند. هم‌اکنون سهم هواوی از بازار چین در سه ماهه سوم ۲۰۱۹ برابر با ۴۲.۴ درصد است.

کاهش فروش آیفون‌های اپل!

اپل با فروش ۴۴.۸ میلیون دستگاه آیفون در این بازه زمانی، بار دیگر عنوان سومین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان را به نام خود ثبت کرد. اما بر خلاف سامسونگ و هواوی که در سه ماهه مذکور، نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش فروش را تجربه کرده‌اند؛ اپل با افت فروش ۴.۵ درصدی مواجه شده است!

این کمپانی در فاصله ماه‌های جولای تا سپتامبر ۲۰۱۸، رکورد فروش ۴۶.۹ میلیون دستگاه آیفون را به ثبت رسانده بود. با توجه به این‌که کوپرتینویی‌ها فروش جدیدترین نسخه‌های آیفون را در سه ماهه سوم سال آغاز کرده‌اند، چندان منطقی نیست اگر بخواهیم این بازه را با سه ماهه دوم سال مقایسه کنیم. البته لازم به ذکر است که با وجود کاهش فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم آیفون از بازار جهانی نسبت به سال قبل تغییری نکرده و همچنان ۱۲ درصد باقی مانده است.

حضور پررنگ شرکت‌های چینی

اوپو و شیائومی دو کمپانی چینی دیگر فهرست مورد نظر ما هستند که به ترتیب در جایگاه چهارمین و پنجمین تولید کننده قرار گرفته‌اند. اوپو در فاصله میان ماه‌های جولای تا سپتامبر، موفق شد ۳۲.۳ میلیون دستگاه گوشی هوشمند بفروشد که این میزان برای بازه مشابه در سال گذشته برابر با ۳۳.۹ میلیون دستگاه بود. اما میزان فروش کلی این شرکت با رشد ۱.۷ میلیونی همراه بوده است که سهم آن از بازار جهانی را به ۹ درصد (مشابه سال گذشته) رسانده است.

شیائومی که به ارزش بالای گوشی‌هایش نسبت به قیمت آن‌ها مشهور است، توانسته با همین سیاست بازارهای در حال توسعه مانند هند را به خود جذب کند و سهم ۸ درصدی از بازار جهانی کسب نماید. کمپانی چینی در بازه جولای تا سپتامبر ۲۰۱۹، تعداد ۳۱.۷ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش رسانده است که نسبت به رکورد ۳۳.۳ درصدی بازه مشابه سال گذشته، با ۴.۸ درصد کاهش مواجه بوده است. همچنین، فروش این شرکت در سه ماهه سوم، نسبت به سه ماهه دوم سال جاری (با ثبت فروش ۳۲.۳ میلیون دستگاه) نیز با کاهش اندکی روبرو شده است.

نماینده دیگر چینی‌ها در این فهرست، کمپانی ویوو (Vivo) است که در پایان ماه سپتامبر موفق شد ۸ درصد از فروش جهانی گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص دهد. سهم این شرکت نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته و همچنین سه ماهه دوم امسال هیچ تغییری نداشته است. اما در پایان ماه سپتامبر، رشد سالانه و رشد کلی ویوو به ترتیب ۲.۶ درصد و ۱۶ درصد افزایش یافته‌اند. میزان فروش این شرکت در سه ماهه سوم سال، ۳‍۱.۳ میلیون دستگاه ثبت شده است.

پیشرفت چشم‌گیر Realme

آخرین و شاید جالب‌ترین شگفتی چینی‌ها، کمپانی ریلمی (Realme) بود که در سه ماهه سوم امسال، نسبت به گستره قلمرو خود، رشد بی‌سابقه‌ای در میزان فروش داشته است. در این سه ماه، ریلمی موفق شد ۱۰.۲ میلیون دستگاه به فروش برساند که نسبت به فروش ۱.۲ میلیونی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸، بیش از ۷ برابر رشد داشت. همچنین، این میزان ۲ برابر فروش ۵ میلیونی سه ماهه دوم ۲۰۱۹ بوده است. سهم ریلمی از بازار جهانی تنها یک درصد بود، اما در فاصله ماه‌های جولای تا سپتامبر، این سهم به ۳ درصد افزایش پیدا کرد. با توجه به حضور رقبای با سابقه و قدرتمندی که پیش از این نام‌شان را ذکر کردیم، چنین افزایش سهمی شایسته تحسین است.

آمار کلی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹

تعداد گوشی‌های هوشمند ارائه شده در بازارهای جهانی توسط سایر تولید کننده‌ها، در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، برابر با ۸۴.۷ میلیون دستگاه بود. میزان کلی فروش گوشی‌های هوشمند در سه ماهه سوم ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ با رشد ۲۵ میلیونی یا ۲۲.۸ درصدی همراه بود، اما فروش کلی بازار جهانی در این مدت ۸.۷ درصد کاهش داشته است. کارشناسان معتقدند توسعه شبکه ۵G و افزایش گوشی‌های پشتیبانی کننده از این شبکه می‌تواند شوک جدیدی به بازار موبایل وارد کند و فروش جهانی را که مدتی است با کاهش مواجه شده است، بار دیگر رونق دهد. شرکت مخابراتی اریکسون پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۵، تعداد مشترکان شبکه ۵G در سرتاسر جهان به ۲.۶ میلیارد نفر خواهد رسید.

