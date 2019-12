واگذاری بخش مودم موبایل اینتل به شرکت اپل نهایی شد

اپل چند ماه قبل با پرداخت حدود ۱ میلیارد دلار بخش بزرگی از کسب‌وکار مودم موبایل اینتل را خریداری کرد و فرایند این معامله روز گذشته نهایی شده است. اپل با بهره‌گیری از کارکنان متخصص شرکت اینتل و تکنولوژی‌های این کمپانی، می‌تواند تلاش خود را برای توسعه مودم‌های اختصاصی با جدیت بیشتری ادامه دهد تا دیگر نیازی به همکاری با شرکت‌هایی مانند کوالکام نداشته باشد.

در این معامله، فقط بخش مودم موبایل اینتل به شرکت اپل واگذار شده و کمپانی اینتل همچنان به ساخت مودم‌های مربوط به کامپیوترها، گجت‌های مربوط به اینترنت اشیاء و اتومبیل‌های خودران ادامه می‌دهد.

اینتل ادعا می‌کند که رویکردهای ضد رقابتی کوالکام تاثیر زیادی در فروش بخش مودم موبایل این شرکت به اپل داشته است.

اینتل ادعا می‌کند که رویکردهای ضد رقابتی کوالکام تاثیر زیادی در فروش بخش مودم موبایل این شرکت به اپل داشته است. مدیران ارشد اینتل در جریان پرونده حقوقی ضد انحصاری علیه کوالکام که در کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تشکیل شده، در دادگاه حضور پیدا کرده و شهادت داده‌اند. یک قاضی علیه کوالکام رای صادر کرده ولی به دلیل درخواست تجدیدنظر از سوی کوالکام، حالا این پرونده به دادگاه استیناف منتقل شده است.

با نهایی شدن این معامله، اپل بیش از پیش می‌تواند وابستگی خود را به شرکت‌های ثالث کمتر کند. لازم به ذکر است سه مدل نخست آیفون از پردازنده ساخت سامسونگ بهره می‌بردند و سپس اپل از تراشه سری A رونمایی کرد و با این کار توانست کنترل بیشتری بر گجت‌های خود داشته باشد و عملکرد بهتری برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. طبق برخی شایعات منتشر شده، اپل قصد دارد در آینده نه‌چندان دور برای نسل‌های جدید برخی از کامپیوترهای خود به جای پردازنده‌های اینتل از تراشه‌های اختصاصی مبتنی بر معماری ARM استفاده کند.

