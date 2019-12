«مینگ چی کو» که بدون شک مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، در جدیدترین گزارش خود به تاریخ احتمالی نخستین آیپد پرو و مک‌بوک پرو مجهز به نمایشگر Mini LED اشاره کرده است. طبق پیش‌بینی این تحلیلگر، این نوع نمایشگر طی ۲ تا ۳ سال آینده به ۴ تا ۶ گجت اپل راه پیدا می‌کند ولی در ابتدا این آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی است که ظاهرا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با این نوع نمایشگر روانه‌ی بازار می‌شود. علاوه بر بهره‌گیری از نمایشگر Mini-LED، این تحلیلگر اعتقاد دارد قلب تپنده این تبلت تراشه A14X خواهد بود.

بعد از آن، نوبت به مدل جدید مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی می‌رسد که در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ با نمایشگر Mini LED به دست کاربران موردنظر خواهد رسید. «مینگ چی کو» قبلا پیش‌بینی کرده بود که آیپد و مک‌بوک پرو در اواخر ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ به بهره‌گیری از چنین نمایشگری روی می‌آورند.

طبق اعلام «کو»، از آنجایی که پنل‌های Mini-LED می‌توانند طیف رنگ وسیع، نسبت کنتراست بالا و گستره دینامیکی قابل توجهی را ارائه بدهند، این فناوری مورد توجه اپل قرار گرفته است. از دیگر مزایای این فناوری می‌توانیم به باریک‌تر بودن پنل‌ها و بهینه بودن در زمینه مصرف انرژی اشاره کنیم و در ضمن برخلاف پنل‌های اولد دچار سوختگی نمایشگر نمی‌شوند.

روی هم رفته در مورد برنامه‌های اپل در قبال عرضه آیپد پرو در سال ۲۰۲۰ با اطمینان زیادی نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. در برخی گزارش‌ها آمده که در اوایل سال ۲۰۲۰ شاهد رونمایی از آیپد پرو جدیدی خواهیم بود. این احتمال هم وجود دارد که اپل سال آینده در دو تاریخ مختلف دو مدل آیپد پرو را معرفی کند و مدل ۱۲.۹ اینچی آیپد پرو در اواخر سال ۲۰۲۰ با نمایشگر Mini LED به دست مشتریان برسد.

