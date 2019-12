یکی از تحلیلگران شرکت J.P. Morgan پیش‌بینی کرده که اپل از سال ۲۰۲۱ رویکرد خود برای ارائه آیفون را تغییر می‌دهد. طبق این پیش‌بینی، از این سال اپل در دو تاریخ مختلف آیفون‌های موردنظر خود را معرفی خواهد کرد. طی سال‌های گذشته، معمولا اواخر تابستان شاهد رونمایی از آیفون‌های جدید بوده‌ایم.

در گزارش خبرگزاری CNBC آمده که این تغییر در استراتژی به اپل اجازه می‌دهد که با قراردادن فاصله ۶ ماهه بین معرفی آیفون‌ها، بتواند انعطاف‌پذیری بیشتری نشان بدهد و با محصولات شرکت‌های دیگری که طی سال معرفی می‌شوند رقابت بهتری داشته باشد.

شرکت‌هایی مانند هواوی و سامسونگ از سال‌ها قبل چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند و در هر سال از دو خانواده پرچم‌دار اصلی رونمایی می‌کنند. برخلاف این شرکت‌ها، اپل هر ساله فقط یک بار دست به معرفی گوشی‌ها می‌زند و از آنجایی که این شرکت گوشی‌های مقرون به صرفه نمی‌فروشد، همین آیفون‌های پرچم‌دار تنها منبع درآمد بخش موبایل شرکت اپل هستند.

به غیر از این موضوع، همین تحلیلگر پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۰ شاهد معرفی ۴ آیفون خواهیم بود که تمام آن‌ها از نمایشگر اولد بهره می‌برند و از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. در ضمن این فرد خاطرنشان کرده برخی از این مدل‌ها احتمالا با فناوری امواج میلی‌متری که مربوط به شبکه‌های ۵G است، سازگار نخواهند بود.

ظاهرا در سال ۲۰۲۰ شاهد دو اندازه جدید برای آیفون خواهیم بود و این یعنی به غیر از آیفون ۶.۱ اینچی، باید انتظار عرضه آیفون ۵.۴ اینچی و ۶.۷ اینچی را هم داشته باشیم. طبق پیش‌بینی این تحلیلگر، در این سال دو آیفون پرچم‌دار و دو آیفون نسبتا ضعیف‌تر عرضه می‌شود. دو مدل پرچم‌دار ظاهرا از فناوری امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G و دوربین سه‌گانه و سنسور سه‌بعدی بهره می‌برند. ولی دو مدل ارزان‌تر مجهز به دوربین دوگانه فاقد سنسور سه‌بعدی خواهند بود و فقط از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز شبکه‌های ۵G پشتیبانی می‌کنند.

