طبق گزارش منتشر شده در وال استریت ژورنال و به‌دنبال کالبدشکافی هواوی میت ۳۰ مشخص شده که در این گجت از هیچگونه قطعه سخت‌افزاری آمریکایی استفاده نشده است. به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا علیه هواوی، این کمپانی چینی نمی‌تواند با شرکت‌های آمریکایی همکاری داشته باشد. حالا هواوی نشان داده که بدون نیاز به قطعات آمریکایی هم می‌تواند گوشی‌های باکیفیتی را تولید کند.

اما سخت‌افزار همه‌چیز نیست. هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو به اپلیکیشن‌های گوگل دسترسی ندارند و گفته می‌شود به همین خاطر این گوشی‌ها هنوز در بسیاری از کشورها روانه‌ی بازار نشده‌اند. در هر صورت همین که هواوی موفق شده گوشی پرچم‌دار خود را بدون استفاده از قطعات آمریکایی بسازد، موفقیت بزرگی برای این شرکت محسوب می‌شود.

در همین رابطه، خبرگزاری رویترز به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن آمده دولت آمریکا احتمالا به دنبال تشدید این تحریم‌ها است. به گفته دو منبع آگاه، دولت ترامپ قصد دارد وسعت این تحریم را بیشتر کند تا هواوی حتی از شرکت‌های خارجی که با آمریکا همکاری دارند، نتواند اقلام موردنظر خود را خریداری کند.

اگر این موضوع صحت داشته باشد، هواوی بار دیگر باید با چالش‌های بسیار گسترده‌ای دست و پنجه نرم کند. البته با توجه به خبرهایی که اخیرا منتشر شده، به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا در حال کاهش این تحریم‌ها است و به‌عنوان مثال می‌توانیم به اعطای مجوز برای مایکروسافت به منظور ادامه همکاری با هواوی اشاره کنیم. در هر صورت باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت آمریکا به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

