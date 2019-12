رونمایی از پنل پشتی ردمی K30 در جدیدترین تصویر تبلیغاتی این گوشی

شیائومی به‌زودی از ردمی K30 رونمایی می‌کند که علاوه بر مقرون به صرفه بودن، از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. چند روز قبل یک تصویر تبلیغاتی از این گوشی منتشر شد که دوربین سلفی دوگانه در حفره نمایشگر را نشان می‌دهد. حالا برند ردمی تصویر جدیدی از این گوشی منتشر کرده که در آن پنل پشتی ردمی K30 را می‌توانیم ببینیم. اگر کمی به این عکس منتشر شده دقت کنید، می‌توانید ۴ دوربین را ببینید که به صورت عمودی در ماژول دایره‌ای شکل تعبیه شده‌اند.

هنوز در مورد جزییات این دوربین‌ها نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم ولی به احتمال زیاد شاهد دوربین‌های اصلی، تله‌فوتو و اولترا واید خواهیم بود. باید خاطرنشان کنیم شیائومی اخیرا برای برخی از گوشی‌های خود به استفاده از دوربین ماکرو و سنسور تشخیص عمق روی آورده است. سری ردمی K30 حداقل شامل دو گوشی است و به همین خاطر این دوربین چهارگانه به احتمال زیاد مربوط به یکی از مدل‌ها است و برای مدل دیگر شاهد دوربین‌های متفاوتی خواهیم بود.

همانطور که گفتیم و در تصویر بالا هم می‌توانید ببینید، حداقل یکی از گوشی‌ها از دوربین سلفی دوگانه بهره می‌برد که این دو دوربین در حفره نمایشگر تعبیه شده‌اند. علاوه بر این، شیائومی با انتشار یک پست تاکید کرده که ردمی K30 برای فناوری ۵G از جدیدترین راهکار کوالکام (احتمالا مودم X55) بهره می‌برد.

گوشی‌های سری ردمی K30 هفت روز دیگر در تاریخ ۱۰ دسامبر در چین رسما معرفی می‌شوند ولی هنوز در مورد تاریخ عرضه آن‌ها در دیگر کشورها خبری منتشر نشده است. مدل ۵G می میکس ۳ با داشتن قیمت مناسب در اروپا مورد توجه زیادی قرار گرفته و باید ببینیم آیا گوشی‌های ردمی K30 می‌توانند در بازار کشورهای مختلف توجه میلیون‌ها کاربر را جلب کنند یا نه.

