طبق قانونی که به دستور وزیر صنعت و فن‌آوری اطلاعات کشور چین تصویب شده، شرکت‌های مخابراتی موظف هستند به منظور افزایش امنیت، از خریداران سیم‌کارت جدید اسکن چهره تهیه کنند.

دولت چین همیشه بخاطر سیاست‌های سخت‌گیرانه خود در قبال فعالیت‌های مجازی و حتی واقعی افراد شهره بوده است! برای مثال، دیوار آتش بزرگ چین یا همان The Great Firewall، نام پروژه‌ای است که صرفا برای کنترل اینترنت، توسط دولت چین پدید آمده تا این کشور بتواند سیاست‌های مختلف خود را در راستای فعالیت‌های گوناگون کاربران در اینترنت اعمال کند.

در هفته جاری، این کشور به بهانه افزایش سطح امنیت، تصمیم عجیب دیگری گرفت. آن‌ها قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن، خریداران سیم‌کارت‌های جدید موظف هستند ابتدا اسکن چهره خود را ثبت کنند تا از این طریق دولت بتواند در درجه نخست، گامی دیگر در جهت ردیابی و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های شهروندان خود بردارد و هم بتواند سطح امنیت کشور را افزایش دهد!

این قانون جدید، شرکت‌های مخابراتی را موظف می‌کند از چهره خریداران سیم‌کارت‌های جدید اسکن چهره تهیه کنند تا هویت اصلی آن‌ها ثبت شود. همچنین این قانون برای کسانی که قصد دارند در فروشگاه‌ها به ثبت یک شماره تلفن بپردازند نیز باید اجرایی شود.

مقامات این کشور پیش از این ارائه مدارک معمولی مانند کارت شناسایی ملی چین را برای دریافت شماره‌های جدید ملزم می‌دانستند اما ظاهرا این داستان وارد فاز جدیدی شده و تاییدیه بایومتریک و هوش مصنوعی نیز به ابزارهای نظارتی جدید دولت چین تبدیل شده‌اند.

البته اگر از زاویه دیگری به این داستان نگاه کنیم، چیز عجیبی را شاهد نیستیم! فناوری تشخیص چهره همین حالا نیز در بسیاری از مراکز چین از قبیل حمل و نقل و فروشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فایننشال تایمز، پیشتازی چین در زمینه گسترش فناوری تشخیص چهره را نقطه عطفی برای این کشور دانسته و ادعا می‌کند گسترش چنین فناوری‌هایی می‌تواند باعث افزایش سطح امنیت کشور و خود کاربران شود. خصوصا در دنیایی که همه چیز به سرعت درحال پیشرفت است.

