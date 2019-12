گوشی تاشو جدید سامسونگ کمتر از ۱۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت

طبق جدیدترین گزارشاتی که در رابطه با گوشی تاشو جدید سامسونگ منتشر شده، به نظر می‌رسد این محصول جدید با قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ دلار روانه بازار شود.

در بازار فعلی گوشی‌های هوشمند، طراحی تاشو به معنای امروزی آن، چیز جدیدی محسوب می‌شود و نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌تری به نسبت دیگر محصولات با طراحی استاندارد است. همین موضوع باعث شده قیمت تمام شده این دستگاه‌ها علی‌رغم تشابه سخت‌افزاری آن‌ها با دیگر محصولات، بسیار بالاتر از حد تصور باشد.

برای مثال، اولین گوشی سامسونگ که گلکسی فولد نام داشت، بعد از مدت‌ها انتظار و با تاخیر فراوان، در سپتامبر سال جاری، رسما برای فروش در دسترس قرار گرفت. نمونه‌ اولیه این گوشی کاملا ناامید کننده ظاهر شد و درواقع دلیل عمده تاخیرهای پی‌درپی، همین مسئله بود.

سامسونگ ادعا کرد نسخه بهبود یافته گلکسی فولد که هم اکنون در بازار برای خرید در دسترس قرار دارد، مشکلات نسخه اولیه را ندارد و کاملا قابل اعتماد است. شاید تنها همین بیانیه کافی بود تا سامسونگ بتواند تا این لحظه بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نسخه از محصول ۲.۰۰۰ دلاری خود را به فروش برساند!

اما این قیمت چیزی نیست که مردم انتظار آن را داشته و حاضر به پرداختن بهای آن باشند و ۵۰۰.۰۰۰ واحد هم تعدادی نیست که سامسونگ علاقه‌ای به آن داشته باشد. بنابراین شایعه شده که گوشی‌های تاشو در سطح میان‌رده نیز تولید خواهند شد که فعلا سامسونگ، مشهورترین هدف این شایعه بوده.

طی گزارشی که وب‌سایت koreaherald منتشر کرده، گوشی تاشو جدید سامسونگ که به صورت عمودی باز و بسته می‌شود، در کره جنوبی حدودا ۸۴۵ دلار قیمت خواهد داشت. قیمتی که این محصول را به نسبت گلکسی فولد و موتورولا ریزر نیز مقرون به صرفه‌تر خواهد کرد. علاوه بر این‌ها، سامسونگ با کاهش قیمت، می‌تواند تعداد بیشتری از کاربران را به خرید این گوشی ترغیب کند.

گزارشی که هفته گذشته و از سوی نشریه The Bell منتشر شد، ادعا می‌کند سامسونگ در سال ۲۰۲۰، حدودا ۶ میلیون دستگاه تاشو را روانه بازار خواهد کرد و برای رسیدن به چنین هدف جاه‌طلبانه‌ای، قرار است تمرکز خود را بیشتر روی ساخت این گوشی‌ها منعطف کند. در همین لحظه نیز که قریب به نیم میلیون واحد از گوشی گلکسی فولد به فروش رفته، سامسونگ این گوشی را در همه کشور‌ها عرضه نکرد و قصد دارد تا ماه فوریه سال جاری، تعداد این کشورها را به ۶۰ برساند و همین مسئله نیز می‌تواند فروش بالای گلکسی فولد را تضمین کند.

علاوه بر سامسونگ، ال جی نیز به عنوان یکی از رقبای نه چندان قدر این شرکت، قصد دارد در سال ۲۰۲۰ پروژه ساخت گوشی‌های تاشو خود را آغاز کند. البته اخیرا پتنتی منتشر شده بود که نشان می‌داد ال جی قصد دارد گوشی جدیدی را با قابلیت رول شدن روانه بازار کند. یعنی درست همانند تلویزیون معروف خود! از طرفی این شرکت در سبد محصولات تاشو خود، LG G8X ThinQ را می‌بیند که اگرچه نمی‌توان آن را تاشو دانست، اما قابلیت مشابهی را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

در حال حاضر هیچ جزئیات بیشتری در مورد گلکسی فولد جدید یا گوشی تاشو ال جی منتشر نشده و ظاهرا باید تا سال ۲۰۲۰ برای رسیدن اطلاعات دقیق‌تر منتظر بمانیم. اما هرآنچه که سامسونگ قصد تولید آن را داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد از نظر سخت‌افزاری جز گوشی‌های بالارده به حساب بیاید و قیمت پایین آن، مسلما توجیه مناسبی بر این امر خواهد بود.

