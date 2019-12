مشخصات دوربین چهارگانه ردمی K30 شیائومی فاش شد

شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که قبل از معرفی رسمی گوشی‌های، به‌صورت قطره‌چکانی از طریق انتشار پوستر و کارهای دیگر جزییات زیادی از این گجت‌ها را فاش می‌کند. طبق اعلام این شرکت، نه‌تنها ردمی K30 از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند، بلکه برای ارتباط بهتر با شبکه مخابراتی از ۱۲ آنتن بهره می‌برد. در ادامه موارد فاش شده، می‌توانیم به ماژول دایره‌ای شکل دوربین چندگانه هم اشاره کنیم و حالا می‌توانیم بگوییم که این ماژول شامل دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی، ۸،۵ و ۲ مگاپیکسلی است. در این میان، شیائومی برای دوربین اصلی از سنسور سونی IMX686 استفاده کرده است.

به غیر از موارد ذکر شده، حسگر اثر انگشت ردمی K30 در کنار بدنه تعبیه شده و در مورد تراشه هم باید انتظار بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون سری ۷۰۰ را داشته باشیم که البته همانطور که اشاره کردیم از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند. شیائومی با بهره‌گیری از تراشه ارزان‌تر می‌تواند این گوشی را با قیمت مناسبی عرضه کند. در همین حین، گفته می‌شود قلب تپنده ردمی K30 پرو جدیدترین تراشه ۵G شرکت مدیاتک خواهد بود و در ضمن گوشی مذکور از شارژ سریع ۶۶ وات هم پشتیبانی می‌کند. این در حالی است که سرعت شارژ سریع نمونه مبتنی بر تراشه کوالکام ۳۰ وات خواهد بود.

در هر صورت، ۶ روز دیگر در تاریخ ۱۰ دسامبر از خانواده ردمی K30 رونمایی می‌شود و در این میان باید ببینیم این گوشی‌ها با داشتن امکانات جذابی مانند پشتیبانی از فناوری ۵G با چه قیمتی روانه‌ی بازار می‌شوند.

