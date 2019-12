روز گذشته شرکت گوگل آمار قابل توجهی را در مورد رمزگذاری اپلیکیشن های اندروید منتشر کرد. طبق این آمار، ۸۰ درصد از اپلیکیشن های اندروید که در گوگل پلی استور حضور دارند، به‌طور پیش‌فرض ترافیک شبکه خود را رمزگذاری می‌کنند.

اما این موضوع چه معنایی دارد؟ به زبان ساده درخواست‌های اپلیکیشن اندرویدی برای دریافت یا ارسال داده در شبکه توسط پروتکل امنیتی لایه‌ی انتقال (TLS) رمزگذاری می‌شود و این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش امنیت داده‌های کاربران دارد. این موضوع که ۸۰ درصد از اپلیکیشن های اندروید به صورت پیش‌فرض چنین کاری را انجام می‌دهند، خبر بسیار خوبی محسوب می‌شود. با نگاه به نمودار زیر می‌توانید آمار اپلیکیشن‌هایی که طی ماه‌های اخیر چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند، مشاهده کنید.

همانطور که می‌بینید، در ابتدای ۲۰۱۸ این آمار صفر درصد بوده است و به همین خاطر دستیابی به آمار ۸۰ درصدی موفقیت بسیار بزرگی برای اکوسیستم اندروید است. برای گوگل این موضوع اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر اپلیکیشن‌هایی که اندروید ۹ یا نسخه‌های جدیدتر را هدف قرار داده‌اند، باید قابلیت رمزگذاری TLS را به صورت پیش‌فرض فعال کنند.از آنجایی که از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۹ تمامی آپدیت‌های اپلیکیشن‌های اندروید باید API های اندروید پای را هدف قرار بدهند، این درصد فقط روند صعودی خواهد داشت.

در این میان، چنین آماری نشان می‌دهد هنوز ۲۰ درصد از اپلیکیشن‌های موجود در پلی استور چنین قابلیتی را ارائه نمی‌دهند. از آنجایی که حدود ۲.۸ میلیون اپلیکیشن در این محیط وجود دارد، پس حدود ۵۶۰ هزار اپلیکیشن بدون رمزگذاری داده‌های کاربران را رد و بدل می‌کنند که چنین اپلیکیشن‌هایی شاید در حال حاضر در گوشی شما حضور داشته باشند. چنین موضوعی نشان می‌دهد که بهتر است تا جای ممکن از اپلیکیشن‌های قدیمی که دیگر به‌ روزرسانی نمی‌شوند استفاده نکنید و در ضمن آپدیت کردن اپلیکیشن‌ها را هم پشت گوش نیندازید.

