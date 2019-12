در رابطه با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر باید بگوییم که تا مدتی قبل بیشتر سازندگان از حسگرهای اپتیکال استفاده می‌کردند که از طریق تابش نور و عکس‌برداری از اثر انگشت فرد، فرایند شناسایی انجام می‌شود. مشکل اصلی این فناوری این است که در صورت وجود مقدار اندکی از موادی مانند آب یا روغن، عملکرد آن دچار مشکل می‌شود. در این میان، کوالکام تصمیم گرفت با استفاده از صدا این مشکل را حل کند.

در آوریل ۲۰۱۹، کوالکام از فناوری جدیدی برای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر رونمایی کرد که عنوان ۳D Sonic Sensor برای آن انتخاب شد. این فناوری فراصوت با بهره‌گیری از امواج صوتی می‌تواند برجستگی‌های خطوط اثر انگشت را تشخیص بدهد. این یعنی حداقل از لحاظ تئوری باید دقت بیشتر و در کل عملکرد بهتری نسبت به فناوری اپتیکال داشته باشد. اما در دنیای واقعی این فناوری هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

در بررسی‌های مربوط به گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰، بسیاری از کارشناسان به سرعت پایین و عملکرد نه‌چندان خوب حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر این گوشی‌ها اشاره کرده‌اند که مبتنی بر فناوری فراصوت هستند. به همین خاطر این فناوری آنچنان که باید و شاید مورد استقبال گسترده قرار نگرفت ولی به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این وضعیت تغییر پیدا می‌کند.

کوالکام شب گذشته از نسل جدید حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر‌ خود رونمایی کرد که حالا از عنوان ۳D Sonic Max بهره می‌برد. این سنسور ۱۷ برابر بزرگ‌تر از نسل قبلی است و کوالکام می‌گوید برای امنیت بیشتر می‌تواند به‌صورت همزمان دو اثر انگشت را شناسایی کند. شرکت کوالکام همچنین به سرعت بالاتر این فناوری هم اشاره کرده که البته چنین وعده‌هایی باید مورد بررسی قرار بگیرند.

منبع: Android Authority

The post کوالکام از بزرگ‌ترین حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

