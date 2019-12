شب گذشته شرکت کوالکام از جدیدترین مدل تراشه پرچم‌دار خود به نام اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی کرد که البته مودم ۵G به صورت جداگانه در کنار آن تعبیه می‌شود. لازم به ذکر است معمولا چنین رویکردی منجر به افزایش قیمت و افزایش مصرف انرژی خواهد شد. در کنار این تراشه، کوالکام همچنین تراشه اسنپدراگون ۷۶۵ را معرفی کرد که این مورد از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد.

کوالکام از ماه‌ها قبل با انتشار خبرهای مختلف اعلام کرد که آن‌ها قصد دارند مجموعه تراشه‌های خود را با مودم‌های ۵G یکپارچه روانه‌ی بازار کنند و در نمایشگاه IFA 2019 این رویکرد در قبال تراشه‌های سری ۷۰۰ تایید شد. اما معلوم نیست که چرا این شرکت تصمیم گرفته تراشه ضعیف‌تر خود را به‌عنوان نخستین تراشه دارای این مشخصه روانه‌ی بازار کند.

البته مسوولان کوالکام تاکید کرده‌اند گوشی‌هایی که خواستار استفاده از اسنپدراگون ۸۶۵ باید از مودم X55 هم استفاده کنند و این موضوع اختیاری محسوب نمی‌شود. زیرا داخل این تراشه اصلا مودمی وجود ندارد و شرکت‌ها نمی‌توانند صرفا با بهره‌گیری از یک مودم ۴G گوشی مبتنی بر تراشه اسنپدراگون ۸۶۵ را به گوشی ۴G تبدیل کنند.





در هر صورت، با توجه به مودم ۵G یکپارچه با اسنپدراگون ۷۶۵، این یعنی به‌زودی شاهد عرضه گوشی‌های میان‌رده ۵G خواهیم بود. از طرفی دیگر، شرکت‌های مختلف برای ساخت گوشی‌های پرچم‌دار، باید همچنان از مودم ۵G جداگانه‌ای بهره ببرند که این موضوع منجر به اشغال فضای بیشتر و مصرف انرژی بالاتر می‌شود.

کوالکام مطابق گذشته، از این تراشه‌ها فعلا رونمایی کرده و امروز در مورد جزییات آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند. روی هم رفته، تراشه‌های شرکت کوالکام اهمیت بسیار زیادی دارند زیرا بیشتر گوشی‌های اندرویدی از تراشه‌های این شرکت بهره می‌برند و قابلیت‌های تراشه‌ای مانند اسنپدراگون ۸۶۵ به پرچم‌دارانی مانند گلکسی اس ۱۱، وان‌پلاس ۸، پیکسل ۵، گلکسی نوت ۱۱، ال‌جی G9 و دیگر موارد راه پیدا می‌کند.

