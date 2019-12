ساعاتی قبل شرکت آلفابت-که گوگل زیرمجموعه آن محسوب می‌شود-یک بیانیه خبری منتشر کرد که در آن آمده بنیان‌گذاران گوگل، لری پیج و سرگی برین، به ترتیب از سمت مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره کناره‌گیری می‌کنند و مدیریت این شرکت به‌طور کامل به مدیرعامل فعلی گوگل یعنی ساندار پیچای واگذار می‌شود. پیج و برین اعلام کرده‌اند که به‌عنوان اعضای هیئت مدیره، سهامدار و بنیان‌گذار همچنان فعال خواهند ماند اما در هر صورت پست‌های مدیریتی خود را واگذار می‌کنند.

این دو نفر در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که این یک «زمان طبیعی برای ساده‌تر کردن ساختار مدیریتی شرکت است.» و در ادامه خاطرنشان کرده‌اند که شرکت آلفابت به‌خوبی تثبیت شده و حالا برندهای زیرمجموعه آن مانند گوگل به‌عنوان کمپانی‌های مستقل به‌خوبی کار خود را انجام می‌دهند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «آلفابت و گوگل دیگر به دو مدیرعامل و یک رئیس هیات مدیره نیاز ندارند.»

با توجه به اعتماد بنیان‌گذاران گوگل به مدیرعامل فعلی این شرکت، احتمالا آقای پیچای هم فرمول فعلی این شرکت را کنار نمی‌اندازد. این یعنی، کمپانی آلفابت همچنان به‌طور گسترده به تمرکز بر جستجو در وب، سرویس‌های فضای ابری، اندروید و کروم ادامه خواهد داد و در این میان احتمالا شاهد سرمایه‌گذاری بر حوزه‌های جدید خواهیم بود.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم که ثروت بنیان‌گذاران گوگل با لحاظ کردن سهام آن‌ها در شرکت آلفابت در مجموع به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و هیچکدام از آن‌ها در بیانیه خود به انجام کارهای بشردوستانه با ثروت انبوه خود اشاره نکرده‌اند. همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد برخی کاربران قرار گرفته است.

منبع: Engadget

The post بنیان‌گذاران گوگل مدیریت شرکت آلفابت را به ساندار پیچای واگذار کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala