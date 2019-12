هواوی میت ۳۰ بدون استفاده از حتی یک قطعه آمریکایی تولید شده است!

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وال استریت ژورنال، شرکت هواوی در تولید پرچم‌دار امسال خود، هواوی میت ۳۰ از هیچ‌گونه قطعه آمریکایی استفاده نکرده است. به گزارش این نشریه، آزمایشگاه فناوری Fomalhaunt Techno Solutions مستقر در توکیو و گروه UBS به‌طور مشترک با تحلیل مشخصات و قطعات پرچم‌دار چینی‌ها به این نتیجه دست یافته‌اند.

هواوی میت ۳۰ که به همراه میت ۳۰ پرو و میت ۳۰ پورشه دیزاین در ماه سپتامبر رونمایی شدند، پرچم‌دار ارزان‌تر هواوی است که رقیب اصلی آیفون ۱۱ و گلکسی اس ۱۰ به شمار می‌آید. مشخصات سخت افزاری و توان پردازشی این دستگاه با بسیاری از رقبایش قابل رقابت است، اما عدم دسترسی به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل باعث شده تا این گوشی و سایر مدل‌های هم‌خانواده‌اش در خارج از چین موفقیت چندانی به‌دست نیاورند.

در ماه مه سال جاری، هواوی در فهرست سیاه دولت ترامپ قرار گرفت و در پی آن، شرکای آمریکایی‌اش از همکاری با این کمپانی چینی منع شدند. در نتیجه این اتفاق، بسیاری از تامین کنندگان آمریکایی هواوی ترجیح دادند بین تحریم شدن از سوی دولت کشورشان یا پایان همکاری با شریک چینی، مورد دوم را انتخاب کنند. از جمله این شرکت‌های می‌توان به نام‌های بزرگی مانند کوالکام و اینتل اشاره کرد.

البته این تحریم‌ها به دلیل کمک به کاربران کنونی محصولات هواوی برای مدتی به تعویق افتاد، اما تنها قرار گرفتن در فهرست سیاه دولت ترامپ کافی بود تا این شرکت برای حفظ کسب‌و‌کار خود به دنبال استقلال از آمریکایی‌ها باشد. در فرهنگ هواوی، واژه استقلال به دو صورت تعبیر می‌شود: مورد نخست جایگزین کردن شرکت‌های غیر آمریکایی با تامین کنندگان آمریکایی است و دیگری توسعه فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز توسط خود هواوی.

در حالی‌که گفته می‌شد چیست‌های به‌کار رفته در مدل‌های قدیمی‌تر هواوی میت ۳۰ توسط شرکت Circus Logic مستقر در تگزاس تولید شده‌اند، گزارش‌های جدید اعلام می‌کنند چینی‌ها تولید چیپست مدل‌های جدید را به NXP Semiconductors که در یک شرکت هلندی است واگذار کرده‌اند.

با وجود تمامی مشکلات ناشی از تحریم‌های ترامپ، هواوی همچنان امید خود را از دست نداده است و باور دارد که از پس این تحریم‌ها برمی‌آید. ماه گذشته، مدیر عامل هواوی در مصاحبه با CNN اعلام کرد که عدم تجهیز گوشی‌های این شرکت به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل برای آن‌ها مشکلی نخواهد بود و تنها کمی زمان نیاز دارند. او در ادامه سخنانش را این‌گونه توضیح داد:

زمانی که می‌گویم زمان نیاز دارد، چیزی که به آن اشاره می‌کنم بازارهای خارج از کشور (چین) است؛ زیرا ما سال آینده و سال پس از آن به بازارهای خارجی برمی‌گردیم.

هواوی در حال حاضر بزرگترین شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی در دنیا است. این شرکت چینی مدتی قبل توانست جایگاه دومین تولید کننده بزرگ گوشی‌های هوشمند دنیا را که متعلق به اپل بود تصاحب کند و پس از سامسونگ بایستد.

منبع: Business Insider

The post هواوی میت ۳۰ بدون استفاده از حتی یک قطعه آمریکایی تولید شده است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala