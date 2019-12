اپل مدت‌هاست در تدارک معرفی یک آیفون ۵G است، اما تولید یک گوشی ۵G نیاز به فضای بیشتری برای جای‌دادن همه قطعات دارد و این مشکلی است که تمامی شرکت‌ها در طراحی چنین محصولی با آن مواجه هستند. اما امروز خبر جدیدی منتشر شد که از رفع این مشکل در آینده‌ای نزدیک حکایت دارد. شرکت Murata Manufacturing که از تامین کنندگان اپل و هواوی است، توانسته یکی از اصلی‌ترین قطعات سخت افزاری گوشی‌های هوشمند به نام خازن سرامیکی چند لایه را در ابعادی کوچکتر نسبت به قبل تولید کند. کاهش ابعاد این قطعه می‌تواند فضای بیشتری در اختیار تولید کننده قرار دهد که به آیفون ۵G امکان می‌دهد از از باتری با ظرفیت بیشتر یا قطعات جدیدتر میزبانی کند.

یکی از مشکلات گوشی‌های پشتیبانی کننده از شبکه ۵G این است که استفاده از داده بر بستر این شبکه موجب افزایش مصرف باتری می‌شود و اگر تولید کنندگان بخواهند از باتری‌های بزرگتر استفاده کنند، با مشکل کمبود فضا یا افزایش ضخامت گوشی مواجه می‌شوند.

شرکت تامین کننده این نوع خازن موفق شده با طراحی کوچکتر محصول خود، فضای مورد نیاز این قطعه را به ۲۰ درصد فضایی که اکنون اشغال می‌کند کاهش دهد و در عین حال، ظرفیت ذخیره آن را ۱۰ برابر کند. این یعنی افزایش کارایی با وجود کاهش ابعاد؛ همان چیزی که تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند برای همه قطعات سخت افزاری به دنبال آن بوده‌اند و اکنون یک قدم به خواسته خود نزدیکتر شده‌اند.

در حال حاضر، Murata Manufacturing با در اختیار داشتن ۴۰ درصد از بازار جهانی، بزرگترین تامین کننده این نوع خازن‌هاست. نسل جدید خازن این شرکت ابعادی معادل ۰.۲۵ میلی‌متر دارد و در مقایسه با نسل قبلی که ۰.۱۲۵ میلی‌متر بود، فضای بسیار کمتری اشغال می‌کند.

گزارش Nikkie Asian Review نشان می‌دهد که کاهش ابعاد خازن سرامیکی چند لایه به دلیل بهبود ساختار پودر سرامیک به کار رفته در آن ممکن شده است. این ساختار جدید به قطعه کمک می‌کند تا بدون نیاز به اشغال فضای بیشتر در مدار، ظرفیت ذخیره الکتریکی خود را افزایش دهد. در واقع، این بخش با ذخیره و سپس آزاد کردن جریان الکتریکی عبوری از مدار به کنترل آن کمک می‌کند. تولید این خازن‌ها به عنوان یک‌ کسب‌و‌کار پر رونق در دنیای گوشی‌های هوشمند شناخته می‌شود و سالانه فروش ۵.۲۷ میلیارد دلاری را برای Murata Manufacturing به همراه دارد که بیش از ۴۰ درصد از بازار جهانی را شامل می‌شود.

تولید این قطعه از فصل بهار آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود اپل در سال آینده از یک تا حداکثر ۴ مدل آیفون ۵G رونمایی کند. روز گذشته تحلیل‌گران جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرده‌اند که اپل در سال آینده از ۴ مدل آیفون ۵G به همراه یک مدل با نام آیفون ۱۲ مجهز به نمایشگر ۵.۴ اینچی و دوربین دوگانه (مشابه آیفون ۱۱) رونمایی خواهد کرد. اما اکثر تحلیل‌گران وال استریت معتقدند کوپرتینویی‌ها امسال سه مدل با نام‌های آیفون ۱۲ پرو (۵.۴ اینچی)، آیفون ۱۲ پرو مکس (۶.۷ اینچی) و آیفون ۱۲ (۶.۱ اینچی) را به بازار معرفی خواهد کرد. طبق ادعای آن‌ها، هر سه مدل به نمایشگر OLED و مدل‌های پرو به دوربین چهارگانه مجهز خواهند شد. این ماژول جدید دوربین، علاوه بر لنزهای عریض، فوق عریض و تله‌فوتو موجود در آیفون ۱۱ و ۱۱ پرو، از یک سنسور مدت پرواز (ToF) نیز بهره خواهد گرفت. این سنسور که در تشخیص عمق کاربرد دارد، می‌تواند به اپل در ارتقا فناوری واقعیت افزوده در آیفون کمک کند و تصاویر پرتره زیباتری را هم خلق کند.

نسل جدید شبکه‌های بی‌سیم یا همان ۵G انتقال داده را با سرعتی ۱۰ برابر بالاتر از ۴G LTE ممکن می‌کند. این افزایش سرعت توانایی متحول کردن اقتصاد جهانی و ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید بر بستر اتصال پر سرعت را دارد. نخستین شرکت‌هایی که سعی کردند از این فرصت به‌وجود آمده در بازار گوشی‌های هوشمند نهایت بهره را ببرند و زودتر از سایر رقبا یک گوشی ۵G به بازار آمریکا عرضه کنند، سامسونگ، هواوی، ال‌جی و وان پلاس بودند که از مودم‌ اسنپ دراگون X55 تولید شده توسط کوالکام استفاده کرده‌اند. این مودم در حال حاضر با شبکه ۵G اپراتور T-Mobile با امواج کمتر از ۶۰۰ مگاهرتز سازگار است.

اما اپل تصمیم منطقی‌تری گرفته است. این شرکت قصد دارد زمانی از آیفون یا آیفون‌های ۵G رونمایی کند که مشتریان بیشتری در سراسر دنیا (نه فقط بازار ایالات متحده) به این شبکه دسترسی داشته باشند. این دقیقا همان سیاستی است که اپل در زمان کوچ کردن از شبکه ۳G به ۴G LTE اتخاذ کرده بود. کریستیانو امون، رئیس کوالکام، در نشست سالانه تولید کنندگان تراشه که در هفته جاری برگزار شد اعلام کرد که اولویت اول روابط شرکتش با اپل این است که چطور هر‌چه زودتر آیفون‌ ۵G را آماده کنند.

