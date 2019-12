تصاویر بیشتر و اطلاعات کامل سامسونگ گلکسی A51 را ببینید

گوشی سامسونگ گلکسی A50 یکی از محبوب‌ترین محصولات سامسونگ در سال جاری بوده و حالا بسیاری مشتاق دیدن نسل جدید آن هستند. گوشی جدید که قرار است سامسونگ گلکسی A51 نام بگیرد، بهبودهای زیادی نسبت به نسل قبلی خود دارد. خوشبختانه حالا هم تمام اطلاعات سخت‌افزاری این محصول همراه با تصاویر بیشتر از این گوشی میا‌نرده جذاب لو رفته است.

این اطلاعات را وب‌سایت معتبر SamMobile منتشر کرده و در همین راستا، می‌توانیم به صحت آن‌ها اطمینان داشته باشیم. جدا از اطلاعات جدید، گفته شده این گوشی ۶ روز دیگر و در تاریخ ۲۱ آذر معرفی خواهد شد که برای مشتاقان گلکسی A51 خبر بسیار خوبی است.

این ظاهر گلکسی A51 است

همانطور که در تصویر رندر خبری بالا می‌بینید، گلکسی A51 دارای نمایشگر حفره‌دار خواهد بود و دوربین در حفره‌ای در وسط این نمایشگر قرار می‌گیرد که بسیار شبیه به گوشی‌های خانواده گلکسی نوت ۱۰ است. این زبان طراحی چیزی است که احتمالا در بیشتر گوشی‌های خانواده A در سال ۲۰۲۰ خواهیم دید. بخش پشتی آن‌ها نیز همچنان همان ظاهر سه بعدی Glasstic را خواهد داشت که در واقع همان پلاستیک است که شبیه به شیشه ساخته شده. پترن یا الگو استفاده شده رد این قسمت از گوشی گلکسی A51 نیز با دیگر گوشی‌های خانواده گلکسی A که امسال عرضه شده متفاوت است.

اما چیزی که بیشتر از همه در بخش پشتی سامسونگ گلکسی A51 جلب توجه می‌کند، چینش L شکل دوربین‌ها در یک ماژول مستطیل شکل است. دلیلی که این ظاهر حائز اهمیت است، این است که احتمالا در گلکسی اس ۱۱ نیز قرار است شاهد چنین طراحی باشیم. تمام دکمه‌های این گوشی نیز در سمت راست سامسونگ گلکسی A51 قرار خواهند گرفت. ابعاد این محصول برابر با ۱۵۸.۵×۷۳.۶×۷.۹ میلی‌متر خواهد بود و وزن گوشی نیز ۱۷۲ گرم است. همچنین این گوشی در رنگ‌های سفید، مشکی، صورتی و آبی، عرضه خواهد شد.

در زمینه مشخصات سخت‌افزاری، این محصول با پردازنده اگزینوس ۹۶۱۱ همراه خواهد بود و در کنار آن، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم با توجه به مدل ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی، حاضر خواهد بود. پشتیبانی از کارت حافظه جانبی MicroSD نیز در سامسونگ گلکسی A51 وجود خواهد داشت تا بتوان تا ۵۱۲ گیگابایت حافظه دیگر را به این محصول اضافه کرد.

نمایشگر این گوشی اندازه ۶.۵ اینچی دارد و رزولوشن آن هم FHD+ است. نوع پنل Super AMOLED خواهد بود و درون حفره‌ای که در داخل آن قرار گرفته، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.2 قرار گرفته است. همچنین سنسور اثر انگشت هم در این گوشی حاضر خواهد بود که در زیر این نمایشگر جذاب قرار می‌گیرد. باتری گلکسی A51 هم ۴۰۰۰ میلی‌آمپری است که توسط شارژر سریع ۱۵ واتی که در بسته‌بندی محصول قرار می‌گیرد، شارژ می‌شود.

دوربین‌های سامسونگ گلکسی A51 ستاره نمایش خواهند بود

مهم‌ترین ویژگی سامسونگ گلکسی A51 را دوربین‌های تشکیل می‌دهند. همانطور که در اطلاعات قبلی لو رفته بود، بار دیگر تایید شده که دوربین اصلی این گوشی سنسوری ۴۸ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.0 خواهد داشت. در کنار آن یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولترا واید با لنز f/2.2 و همچین یک سنسور پنج مگاپیکسلی دیگر برای سنجش عمق میدان در عکاسی پرتره قرار می‌گیرد. دوربین چهارم نیز حالا برای اولین بار مشخص شده و قرار است سنسوری ۵ مگاپیکسلی داشته باشد و با لنزی با دیافراگم f/2.4، برای عکاسی ماکرو و از فاصله بسیار نزدیک ساخته شده است.

دوربین ماکرو چیزی است که برای اولین بار در گوشی‌های سامسونگ شاهد هستیم. این دوربین‌ها درواقع می‌تواند از فاصله بسیار نزدیک فوکوس کنند و این یعنی می‌توان تا حد زیادی به سوژه عکاسی نزدیک شد. همچنین به دلیل این نزدیکی زیاد، شاهد بلور شدن بخش‌هایی از عکس که فوکوس نیستند خواهیم بود که این بلور بودن، بسیار طبیعی‌تر از عکس‌های پرتره‌ای است که گوشی‌ها می‌گیرند زیرا به صورت واقعی اتفاق خواهد افتاد و به صورت نرم‌افزاری نیست.

حساب کاربری ویتنام سامسونگ، اخیرا اعلام کرده بود که یک گوشی گلکسی A قرار است در تاریخ ۱۲ دسامبر مصادف با ۲۱ آذر ماه معرفی شود. حالا با توجه به اطلاعاتی که از سامسونگ گلکسی A51 لو رفته، می‌توانیم بگوییم گوشی مذکور همین گوشی خواهد بود. البته ممکن است یک محصول دیگر مثل گلکسی A71 را هم در تاریخ ۲۱ آذر ماه ببینیم. اما در مجموع آنطور که SamMobile نوشته، بعید به نظر می‌رسد دیگر گوشی‌های جدید خانواده گلکسی A را در سال جاری میلادی ببینیم و احتمالا معرفی دیگر محصولات این خانواده به اوایل ۲۰۲۰ موکول می‌شود. البته اوایل ۲۰۲۰ هم چندان دور نیست و تنها سه هفته با آن فاصله داریم!

شما درباره گوشی سامسونگ گلکسی A51 چه فکر می‌کنید؟ آیا این همان میان‌رده جدید سامسونگ بود که انتظارش را داشتید؟

