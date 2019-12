در رابطه با آیفون مقرون به صرفه که قرار است در فصل بهار از آن رونمایی شود، تا حالا اطلاعات زیادی منتشر شده است. مینگ چی کو از آن به‌عنوان آیفون SE 2 یاد می‌کند ولی از لحاظ طراحی یادآور آیفون ۸ خواهد بود. در این میان طبق یک گزارش جدید به‌نظر می‌رسد اپل گوشی مذکور را به‌عنوان آیفون ۹ معرفی خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۷، اپل با رونمایی از آیفون X و آیفون ۸ استراتژی عجیبی را برای نام‌گذاری اتخاذ کرد. سال بعد از آن شاهد معرفی آیفون‌های XR، XS و XS مکس بودیم و امسال اپل تصمیم گرفت از رویکرد ساده‌تری در قبال نام‌گذاری بهره ببرد و به همین خاطر آیفون‌های ۱۱، ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس روانه‌ی بازار شدند.

در این میان، هیچوقت آیفون ۹ عرضه نشد و حالا طبق گزارش سایت Macotakara ظاهرا در بهار ۲۰۲۰ آیفون SE 2 به‌عنوان آیفون ۹ عرضه می‌شود. طبق شایعات مطرح شده، این گوشی از نمایشگر ۴.۷ اینچی LCD و طراحی مشابه آیفون ۸ بهره می‌برد ولی مبتنی بر تراشه قدرتمند A13 خواهد بود. از دیگر احتمالات مطرح شده می‌توانیم به قیمت پایه ۴۰۰ دلاری اشاره کنیم. البته باید خاطرنشان کنیم که در حال حاضر فقط این سایت چنین خبری را اعلام کرده و در صورتیکه این موضوع صحت داشته باشد، به‌زودی دیگر منابع هم آن را تایید خواهند کرد.

