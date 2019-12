شرکت وان پلاس نخستین بار در سال ۲۰۱۵ از یک گوشی میان‌رده به نام وان‌پلاس ایکس رونمایی کرد و به نظر می‌رسد بعد از گذشت چند سال قصد دارد بار دیگر گوشی میان‌رده تازه‌نفسی را معرفی کند. اکانت توییتری OnLeaks که در زمینه‌ی انتشار رندرهای موثق گوشی‌ها سابقه زیادی دارد، ساعاتی قبل رندرهای منتسب به وان پلاس ۸ لایت را منتشر کرد.

این گوشی از اندازه ۱۵۹.۲ در ۷۴ در ۸.۶ میلی‌متر بهره می‌برد و از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به طراحی گلکسی اس ۱۱ دارد. مشخصا، از لحاظ شباهت بین آن‌ها می‌توانیم به ماژول دوربین و حفره نمایشگر در بخش فوقانی پنل جلویی اشاره کنیم. در ماژول دوربین شاهد دو دوربین هستیم که با توجه به رویکرد اتخاذ شده از جانب گوشی‌هایی مانند گلکسی S10e و آیفون ۱۱ احتمالا با دوربین‌های نرمال و اولترا واید روبرو خواهیم شد.







از دیگر ویژگی‌های ظاهری وان پلاس ۸ لایت نباید پورت USB-C را از قلم بیندازیم و دکمه‌های تنظیم صدا در سمت چپ بدنه قرار دارند و سمت راست بدنه هم دکمه پاور دیده می‌شود. در این میان، اثری از جک هدفون نیست و با توجه به فقدان حسگر اثر انگشت فیزیکی، به احتمال زیاد با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (و البته نمایشگر اولد) سروکار داریم.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری، تاریخ عرضه و قیمت آن اطلاعاتی در دست نداریم و باید برای انتشار گزارش‌های بیشتر منتظر بمانیم. در هر صورت از آنجایی که مدل پایه وان‌پلاس ۷T با قیمت ۵۹۹ دلار روانه‌ی بازار شده، پس این گوشی قیمت پایین‌تری خواهد داشت.

در مورد یک گوشی وان‌پلاس میان‌رده چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

