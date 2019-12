آمازون به جای نینتندو سوییچ، برای خریداران مسواک برقی و طبل فرستاد!

امروز گزارش‌هایی جالب از بریتانیا منتشر شده که طبق آن، ده‌ها نفر از خریداران کنسول نینتندو سوییچ از آمازون در روز جمعه سیاه، این کنسول را دریافت نکرده‌اند. به جای این کنسول، آن‌ها محصولت مختلفی از تهویه هوا گرفته تا رزین پلیمری دریافت کرده‌اند.

این خبر را اولین بار رسانه The Mirror پوشش داد و در آن شکایت بسیاری از کاربران که در توییتر توییت کرده بودند را بازنشر داد. آمازون هم در این زمینه واکنش نشان داده و ضمن عذر خواهی، گفته است که به زودی علت این اتفاق عجیب را اعلام خواهد کرد.

این مشکل به نظر تنها یک ایراد در بخش سفارش‌ها نیست زیرا محصولات ارسال شده اصلا مرتبط با سفارش خریداران نبوده‌اند. برای مثال اگر به جای کنسول نینتندو سوییچ کاربران کنسول‌های بازی دیگر مثل PS4 را دریافت می‌کردند، می‌شد این را یک ایراد در بخش سفارشات نامید. اما اینکه حالا در سراسر بریتانیا کاربران محصولاتی مثل ماشین اصلاح صورت، روتختی، لگو، غذای سگ و پودر ماشین ظرف‌شویی دریافت کرده‌اند، ماجرا به کلی عجیب و متفاوت است.

آمازون در بیانیه‌ای که راجع به این ماجرا اعلام کرده گفته است که: «ما واقعا از این بابت متاسف و در حال بررسی چرایی این موضوع هستیم. ما در حال حاضر با تمام مشتریانی که شامل این مشکل شده‌اند ارتباط برقرار کرده‌ایم تا بتوانیم این مشکل را برای آن‌ها رفع کنیم». در نهایت هرچه باشد، این موضوع یکی از عجیب‌ترین اتفاقاتی بود که در تاریخ آمازون رخ داده است.

