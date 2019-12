نوکیا اولین تلویزیون هوشمند خود را معرفی کرد

بیشتر ما وقتی نام نوکیا را می‌شنویم، ناخودآگاه ذهنمان به سمت گوشی‌های این شرکت می‌رود. این موضوع سال‌ها است که صادق است تا امروز که این شرکت یک رده جدید از محصولات خود را معرفی کرده است. درواقع امروز شاهد اولین تلویزیون نوکیا هستیم که البته این تلویزیون رسما توسط خود این شرکت ساخته نشده است. درواقع نوکیا اجازه داده یک سازنده دیگر، از نام این شرکت در ساخت تلویزیون خود استفاده کند. آنطور که Gadget 360 امروز گزارش داده، این تلویزیون توسط شرکت هندی Flipkart ساخته شده است.

Vipul Mehrotra، مدیر مسئول همکاری برندهای نوکیا و Flipkart، در مورد این تلویزیون گفته که «درک شرکت Flipkart از نیازها و رفتارهای کاربران هندی و قدرت نفوذ خود در بازار این کشور، کمک می‌کند تا برند نوکیا در زمینه تلویزیون‌های هوشمند، رشد کرده و قابل دسترس باشد». اگر این صحبت‌ها درست باشد، این تلویزیون می‌تواند به رشد برند نوکیا کمک کند؛ مخصوصا این روزها که این برند هنوز مثل گذشته در ذهن کاربران موفق ظاهر نشده است.

تلویزیون هوشمند نوکیا یک پنل ۵۵ اینچی Ultra HD یا همان ۴K دارد و تکنولوژی پنل نیز از نوع LED است. همچنین این تلویزیون به سیستم عامل اندروید مجهز شده است. دو بلندگوی ۲۴ واتی، سیستم صوتی این تلویزیون را تشکیل می‌دهند که با همکاری JBL ساخته شده‌اند. در حالی که Flipkart می‌گوید این تلویزیون اندرویدی است، هنوز مشخص نیست که سیستم عامل اختصاصی Android TV روی این محصول نصب شده یا نسخه‌ای دستکاری شده از اندروید موبایلی را در این محصول شاهد هستیم. پنل این تلویزیون مثل دیگر محصولات بازار، نسبت نمایش ۱۶:۹ دارد و نرخ تجدید پنل هم ۶۰ هرتز است. پشتیبانی از ویزگی‌هایی مثل Dolby Vision و HDR10 نیز در این محصول وجود دارد. سه پورت HDMI و دو پورت USB نیز خروجی‌های قرار گرفته شده روی بدنه تلویزیون نوکیا هستند.

اولین تلویزیونی که نام نوکیا بر بدنه خود را خواهد داشت، قرار است با قیمت ۴۱۹۹۹ روپیه هند یا تقریبا معادل ۵۸۹ دلار آمریکا به فروش برسد. همچنین طبق اعلام Gadgets 360، این تلوزیون از سه روز دیگر و از تاریخ ۱۹ آذر ماه عرضه خواهد شد. شما درباره اولین تلویزیون نوکیا چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

