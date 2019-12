دونالد ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده هیلاری کلینتون از ایمیل‌های شخصی را مورد انتقاد شدیدی قرار داد و بر این موضوع مانور زیادی صورت گرفت. اما حالا طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، به نظر می‌رسد خود دونالد ترامپ هم مرتبا از گوشی‌های ناامن برای تماس گرفتن استفاده می‌کند.

در جریان بررسی پرونده مربوط به استیضاح آقای ترامپ، بخشی از تاریخچه تماس‌های صورت گرفته توسط دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او منتشر شده که نشان می‌دهد این افراد برای کارهای رسمی مرتبا از گوشی‌های ناامن استفاده می‌کنند. این موضوع را واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه مطرح کرده است. باید خاطرنشان کنیم مقام‌های ارشد دولت‌های کشورهای مختلف معمولا از سرویس‌های تماس رمزگذاری شده بهره می‌برند تا جزییات تماس‌ها و پیامک‌ها به دست هکرها نیفتد.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که هکرها چگونه می‌توانند به محتوای تماس‌های افراد مهمی مانند دونالد ترامپ دسترسی پیدا کنند؟ در ادامه به‌صورت مختصر و مفید به تشریح این موضوع می‌پردازیم.

تاریخچه استفاده از تلفن‌های رمزگذاری شده توسط مقام‌های ارشد دولت‌ها به جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. اما از زمان ظهور اینترنت، رمزگذاری تلفن‌ها بسیار ارزان‌تر شده و حالا بیشتر خطوط تلفنی ایمن از روشی به نام Voice Over Internet Protocol یا به اختصار VoIP استفاده می‌کنند. اما روی هم رفته، بیشتر سرویس‌های استاندارد مربوط به تماس و پیامک گوشی‌ها تا حد زیادی ناامن هستند.

یکی از متخصصین در همین زمینه می‌گوید هکرها همواره مشغول حمله به اپراتورهای مخابراتی هستند و گاهی اوقات صرفا با وصل کردن یک لپتاپ به دکل مخابراتی و دانلود اطلاعات مختلف می‌توانند به این داده‌ها دست پیدا کنند. در حال حاضر برخی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مانند سیگنال و واتس‌اپ تماس‌ها و پیام‌ها را رمزگذاری می‌کنند که طبق گزارش واشنگتن پست، مقامات کاخ سفید مرتبا از واتس‌اپ بهره می‌برند. در گزارش مذکور آمده که مهم‌ترین دلیل استفاده مقامات از گوشی‌های ناامن، موضوع راحتی استفاده از آن‌ها است.

