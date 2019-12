تا به این لحظه، ویژگی پایش ضربان قلب اپل واچ موفق شده جان بسیاری از کاربران را نجات دهد. این ویژگی برای اولین بار در اپل واچ سری ۴ و با افزودن یک الکترو کاردیوگرام به این ساعت افزوده شد. سنسور EKG مورد استفاده در این فناوری با پایش ضربان قلب، به دنبال یافتن ریتم غیر طبیعی است که ممکن است نشانه‌ای از فیبریلاسیون دهلیزی (شایع‌ترین نوع آریتمی قلبی) باشد. این وضعیت ممکن است به سکته، لخته شدن خون، ایست قلبی و یا سایر بیماری‌های قلبی خطرناک منجر شود. اپل با به‌کارگیری این فناوری باعث شد تا طرفداران محبوب‌ترین ساعت هوشمند جهان امیدوار شوند که در ادامه قرار است ویژگی‌های جالب بیشتری برای کنترل وضعیت سلامت کاربر را در نسل‌های بعد مشاهده کنند و گزارش امروز نیز تاییدی است بر تحقق این امید هواداران اپل.

کوپریتویی‌ها به تازگی پتنت جدیدی با عنوان «پایش نشانه‌های ناتوانی حرکتی/ لرزشی به صورت ناخواسته» را در آمریکا به ثبت رسانده‌اند. این ویژگی به‌طور ناخواسته حرکات عضلات کاربرانی را که احتمال ابتلا به بیماری پارکینگسون در آن‌ها وجود دارد کنترل می‌کند و داده‌های جمع‌آوری شده توسط سنسورهای حرکتی موجود در اپل واچ را با معیارهای مشخص شده برای این بیماری مورد مقایسه قرار می‌دهد. در این پتنت قید شده است که ناتوانی حرکتی و لرزش‌ها معمولا زمانی رخ می‌دهند که بیمار مبتلا به پارکینگسون برای سایر علایم این بیماری مورد درمان قرار گرفته باشد.

در ادامه اپل با مثالی به توضیح بیشتر این نکته پرداخته و اعلام کرده است که اگر بیماری از داروی دوپامین استفاده می‌کند تا برخی از علائم بیماری پارکینگسون را کاهش دهد؛ در طولانی مدت، این نوع درمان اثر خود را از دست خواهد داد و باعث بروز عوارضی مانند ناتوانی حرکتی خواهد شد.

تجهیز اپل واچ به امکان تحلیل حرکات کاربر، اطلاعات ارزشمندی را به پزشک و بیمار ارائه خواهد کرد. اپل در تفسیر پتنت خود ذکر کرده است:

کیفیت زندگی یک بیمار تا حد زیادی به میزان دقت ارزشیابی‌های بالینی و برنامه مصرف داروهایش بستگی دارد تا بتواند علائم بیماری را کاهش دهد. این موضوع یک چالش برای متخصصان بالینی است، زیرا هر بیمار مجموعه متفاوتی از علائم این بیماری را دارد که ممکن است در طول زمان تغییر کنند و شدیدتر شوند. همچنین، در هر روزی که نشانه‌های بیماری به دلیل مواردی مانند مصرف دارو یا غذا، خوابیدن، ورزش کردن، اضطراب و … دچار تغییر شوند؛ داده‌های مربوط به پایش وضعیت علائم در قالب اطلاعات جدید ثبت می‌شوند و (این ویژگی) ساعت را به یک ابزار بالینی برای ارزیابی واکنش بیمار به درمان تبدیل می‌کند. این ویژگی در کنار تامین داده‌های مورد نیاز برای کمک به متخصصان در تجویز درمان‌های دوره‌ای، به کاربر نیز کمک می‌کند تا فعالیت‌های اثرگذار بر علائم (بیماری) را بهتر برنامه‌ریزی کند.

در حالی‌که اپل در پتنت خود از دستگاه مورد نظر با عنوان کامپیوتر یاد کرده است، طرح‌های موجود از محصولی شبیه به ساعت حکایت دارند. علاوه بر این‌که ایده جدید کوپرتینویی‌ها یک گام بزرگ در کمک به بیماران پارکینگسون محسوب می‌شود، می‌تواند به پزشکان نیز کمک کند تا حرکات و لرزش‌‌های ناخواسته‌ای که بیمار تجربه می‌کند را تشخیص دهند.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که انتظار می‌رود توسط مهندسین اپل در دست توسعه باشد، تجهیز اپل واچ به سیستم پایش گلوکز یا همان قند خون کاربر است. بیماران دیابتی که نیاز به انسولین دارند، مجبور هستند پیوسته میزان قند خون خود را با استفاده از دستگاه‌های ویژه‌ای اندازه‌گیری کنند. این روش علاوه بر تحمل درد سوزن‌هایی که به نوک انگشت وارد می‌شوند، هزینه‌‌های دائمی خرید تجهیزات را هم به دنبال دارد. اما اگر اپل واچ به ویژگی پایش قند خون مجهز شود، بیماران دیگر درگیر این مشکلات نخواهند بود.

سال گذشته اپل پتنتی مرتبط با فناوری «جذب اسپکتروسکوپی» به ثبت رساند که با استفاده از جذب پرتو فرا بنفش، میزان گلوکز خون را تشخیص می‌دهد و اگر بتواند این فناوری را تا پیش معرفی ساعن هوشمند بعدی خود تکامل ببخشد؛ ممکن است نسل بعدی اپل واچ محبوب‌تر شود و فروش بیشتری را هم برایش به ارمغان آورد.

منبع: Phone Arena

The post اپل واچ به‌زودی قادر به تشخیص لرزش‌های ناشی از بیماری پارکینگسون خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala