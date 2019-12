مقام‌های ارشد دولت چین به ادارات دولتی و سازمان‌های عمومی این کشور دستور داده‌اند طی سه سال آینده استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خارجی را کنار بگذارند و از تکنولوژی‌های چینی بهره ببرند.

از این فرمان تحت عنوان ۳-۵-۲ یاد می‌کنند که به جزییات آن اشاره دارد. در سال ۲۰۲۰، فاز نخست این فرمان وارد عمل می‌شود و ادارات دولتی باید ۳۰ درصد از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خارجی را با تکنولوژی‌های چینی جایگزین کنند. در سال ۲۰۲۱ هدف ۵۰ درصد است و در سال ۲۰۲۲ هم ۲۰ درصد نهایی جایگزین می‌شوند.

جزییات این فرمان به‌ تازگی توسط روزنامه فایننشال تایمز فاش شده است. این فرمان دولت چین تبعات گسترده‌ای برای شرکت‌هایی مانند HP، Dell و مایکروسافت به همراه دارد زیرا محصولات این شرکت‌ها به‌طور گسترده در ادارات دولتی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بین، فرمان مذکور شرکت‌های خصوصی را در بر نمی‌گیرد که مطمئنا تا حدی به هزینه زیاد جایگزین کردن انواع و اقسام سخت‌افزارها و نرم‌افزارها برمی‌گردد.

در همین رابطه، باید بگوییم که دولت چین مدتی قبل به ارتش این کشور دستور داد که سیستم‌عامل اختصاصی توسعه دهند تا دیگر نیازی به بهره‌گیری از ویندوز نداشته باشند. مهم‌ترین دلیل چنین دستورانی از جانب دولت چین، بدون شک مربوط به جنگ تجاری بین این کشور و آمریکا است و همچنین باید به تحریم گستره آمریکا علیه هواوی هم اشاره کنیم.

منبع: ZDNet

The post چین قصد دارد تکنولوژی‌های خارجی را از ادارات دولتی حذف کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala