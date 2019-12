سریال The Morning Show یکی از اولین تولیدات سرویس استریم ویدیوی اپل یا همان اپل تی‌وی پلاس است که با موضوع جذاب خود توانسته در همان فصل اول به محبوبیت بالایی برسد. درست یک روز پس از این‌که بیلی کروداپ، بازیگر شخصیت فرد، برای بازی در این سریال نامزد کسب جایزه منتخب منتقدین شد؛ این سریال نیز نامزدی بهترین سریال درام تلویزیونی یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های پیش رو، یعنی گلدن گلوب ۲۰۲۰ را کسب کرد.

بامداد دوشنبه، انجمن خبرنگاران خارجی هالیوود، فهرست نامزدهای دریافت جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۰ را اعلام کردند که نام سریال The Morning Show به عنوان نامزد دریافت بهترین سریال درام تلویزیونی، در کنار آثار جذاب دیگری مانند Big Little Lies محصول HBO و The Crown محصول نتفلیکس، به چشم می‌خورد. همچنین، دو بازیگر اصلی این سریال، جنیفر انیستون (در نقش الکس لوی) و ریس ویترسپون (در نقش بردلی جکسون) در کنار ستارگانی همچون مریل استریپ، نیکول کیدمن و جودی کومر به عنوان نامزدهای دریافت عنوان بهترین بازیگر زن درام معرفی شده‌اند.

البته اپل پیش از این نیز با سریال Carpool Karaoke که اجرای آن را جیمز کوردن بر عهده داشت و به‌طور اختصاصی برای کاربران اپل موزیک تهیه شده بود، دو جایزه امی را دریافت کرد. اما انتخاب The Morning Show در واقع اولین نامزدی سرویس اپل تی‌وی پلاس در جشنواره‌های سینمایی و تلویزیونی است. این انتخاب در حالی صورت گرفت که به‌تازگی منتقدین در بررسی‌های خود به سردی از این سریال استقبال کردند. کری ارین و میمی لدر، تهیه کنندگان این اثر، اکثر نقدهای منفی را با عنوان «حمله به اپل» و نه نقد و بررسی سریال تعبیر کرده‌اند. لدر در کنفرانسی رسانه‌ای که ماه گذشته در لس آنجلس برگزار شده بود اعلام کرد:

زمانی که این انتقادها (به اثر) وارد شدند، نمی‌دانستم آن‌ها (منتقدین) در حال تماشای کدام سریال بودند. گمان کردم آن‌ها دیوانه‌اند. فکر کردم تعداد زیادی متنفر از اپل وجود دارند که فقط می‌خواهند شکست اپل را ببینند. این بررسی‌ها بیشتر شبیه به حمله به اپل بود.

اما بر خلاف تمامی نقدهای منفی، سریال The Morning Show یکی از ۵ گزینه اصلی کسب جایزه گلدن گلوب ۲۰۲۰ برای بهترین سریال درام تلویزیونی است. این سریال به حواشی و مشکلات ایجاد شده برای یک شبکه تلویزیونی می‌پردازد که به مدت ۱۵ سال یک شوی صبحگاهی محبوب را برای مردم آمریکا تولید می‌کرده و اکنون یکی از مجریان محبوب این برنامه به نام میچ کسلر با بازی استیو کرل، به اتهام آزار جنسی همکاران خود متهم شده و بخشی از توجهات به جنبش MeToo# را به خود اختصاص داده است. این جنبش که مدتی است به بحث داغ رسانه‌های سینمایی تبدیل شده، در واقع کمپینی برای انعکاس صدای افرادی است که در دنیای رسانه و به خصوص هالیوود مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

وب‌سایت The Golden Derby که به اخبار مربوط به جوایز را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است که بخشی از موفقیت این سریال در کسب نامزدی گلدن گلوب به تازه وارد بودن اپل و سرویس اپل تی‌وی پلاس در حوزه فیلم و سریال مربوط است:

گلدن گلوب به تمایلش برای اولین بودن در اعطای جایزه به تولیدات جدید و ستاره‌های تازه‌کار مشهور است و چه چیزی جدیدتر از آغاز به کار سرویس استریم محتوای ویدیویی اپل!

هفتاد و هفتمین مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب در روز پنجم ژانویه ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۰ اعلام شدند

منبع: The Verge

The post نامزدی سریال The Morning Show اپل تی‌وی پلاس در گلدن گلوب ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala