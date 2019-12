ردمی K30 شیائومی با فناوری ۵G و قیمت ۲۸۵ دلار معرفی شد

بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، شیائومی دقایقی قبل از گوشی ردمی K30 رونمایی کرد. این گوشی مبتنی بر تراشه تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۷۵۶G است که از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. البته شیائومی برای کاربرانی که توان پرداخت مبلغ مدل ۵G را ندارند، مدل ۴G این گوشی را هم روانه‌ی بازار می‌کند که قیمت پایین‌تری دارد.

از دیگر ویژگی‌های شاخص ردمی K30 می‌توانیم به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی سونی IMX686 اشاره کنیم. این نخستین باری است که یک گوشی با این سنسور جدید معرفی می‌شود که جانشین سنسور IMX586 به حساب می‌آید. اندازه این سنسور ۱/۱.۷ اینچ است و به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، اندازه پیکسل‌های مذکور به ۱.۶ میکرومتر می‌رسد.

در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم ردمی K20 و ردمی K20 پرو که سال گذشته معرفی شدند، توانستند به‌سرعت توجه گسترده‌ای را به خود جلب کنند و فقط در ماه نخست بیش از ۱ میلیون واحد از آن‌ها به فروش رفت. آیا ردمی K30 می‌تواند این موفقیت را تکرار کند؟ در هر صورت در ادامه به مشخصات این گوشی جذاب می‌پردازیم.

طراحی ردمی K30

همانطور که انتظار داشتیم، ردمی K30 در چهار رنگ ارغوانی، آبی، سفید و صورتی روانه‌ی بازار می‌شود. در اطراف نمایشگر حاشیه‌های اندکی وجود دارد و فقط در بخش پایینی حاشیه‌ی نسبتا ضخیم‌تری دیده می‌شود. در پنل پشتی، دوربین چهارگانه به‌صورت عمودی در یک بخش دایره‌ای شکل تعبیه شده‌اند که ظاهر خاصی را برای این گوشی به ارمغان آورده‌اند. در پنل پشتی مدل ۵G این گوشی در پایین ماژول دوربین لوگو ۵G توجه را جلب می‌کند.

برخلاف نسل قبلی، شیائومی این بار مکانیسم دوربین سلفی پاپ‌آپ را کنار گذاشته و در عوض به بهره‌گیری از حفره نمایشگر روی آورده است. دوربین سلفی دوگانه در سمت راست بخش فوقانی نمایشگر قرار دارند. در لبه‌ی پایینی این گوشی، پورت USB-C دیده می‌شود و در کنار آن حفره مربوط به اسپیکر تعبیه شده است. همچنین برای طرفداران جک هدفون هم باید بگوییم خوشبختانه شیائومی این مشخصه را از این گوشی حذف نکرده است.

دکمه‌های تنظیم صدا و دکمه پاور در سمت راست بدنه قرار دارند و باید بگوییم دکمه پاور به‌عنوان حسگر اثر انگشت هم انجام وظیفه می‌کند. روی هم رفته، ردمی K30 از طراحی جذابی بهره می‌برد.

ویژگی‌های مدل ۵G ردمی K30

همانطور که گفتیم، مدل ۵G این گوشی مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است. پسوند G به Gaming اشاره دارد و به لطف این تراشه هشت هسته‌ای، شرکت‌های سازنده می‌توانند گوشی‌های ۵G را با قیمت بسیار کمتری عرضه کنند. در مقایسه با نسل قبلی یعنی اسنپ‌دراگون ۷۳۰G، نسل جدید این تراشه از ۲۰ درصد عملکرد بهتر در بخش پردازنده و ۴۰ درصد سرعت بیشتر در بخش پردازنده گرافیکی بهره می‌برد.

شیائومی برای این گوشی از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ استفاده کرده است. نسبت تصویر آن ۲۰:۹ است و شاهد رفرش ریت فوق‌العاده ۱۲۰ هرتز هم هستیم. در این میان مدل پایه نسخه ۴G از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد ولی ارزان‌ترین نسخه مدل ۵G مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم است.







دوربین‌های اصلی هم از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی (زاویه دید ۱۲۰ درجه)، دوربین ۲ مگاپیکسلی (تشخیص عمق) و در نهایت دوربین ۵ مگاپیکسلی (ماکرو) تشکیل شده‌اند. در پنل جلویی هم دو سنسور ۲۰ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کنند.

انرژی این گوشی از جانب یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ وات، در عرض یک ساعت میزان شارژ این باتری از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد. از لحاظ نرم‌افزاری هم باید به بهره‌گیری از رابط کاربری MIUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ اشاره کنیم.

ویژگی‌های مدل ۴G ردمی K30

مدل ۴G این گوشی به غیر از تراشه و دوربین و سرعت شارژ تفاوتی با مدل گران‌تر خود فرقی ندارد. طبق اعلام شیائومی، مدل ۴G این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G بهره می‌برد و در پنل پشتی به جای دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی شاهد دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی هستیم. در ضمن همانطور که گفتیم سرعت شارژ آن هم اندکی پایین‌تر است و کاربران باید به شارژ ۲۷ وات بسنده کنند.

قیمت و تاریخ عرضه

در ادامه می‌توانید قیمت نسخه‌های مختلف مدل ۵G و ۴G ردمی K30 را مشاهده کنید:

مدل ۴G ردمی K30

4 گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی – ۱۵۹۹ یوان (۲۲۷ دلار)

۶ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی – ۱۶۹۹ یوان (۲۴۱ دلار)

۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی – ۱۸۹۹ یوان (۲۷۰ دلار)

۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی – ۲۱۹۹ یوان (۳۱۲ دلار)

مدل ۵G ردمی K30

6 گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی – ۱۹۹۹ یوان (۲۸۴ دلار)

۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی – ۲۲۹۹ یوان (۳۲۶ دلار)

۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی – ۲۵۹۹ یوان (۳۶۹ دلار)

۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی – ۲۸۹۹ یوان (۴۱۲ دلار)

طبق اعلام شیائومی، از ژانویه ۲۰۲۰ این گوشی در بازار چین به دست مشتریان می‌رسد و البته از دو روز دیگر هم کاربران چینی می‌توانند پیش‌خرید آن را آغاز کنند. اگرچه در مورد عرضه بین‌المللی آن هنوز اطلاعاتی مطرح نشده ولی مطمئنا به‌زودی برای بازار دیگر کشورها مانند هند هم عرضه خواهد شد.

