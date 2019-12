گوشی‌های هواوی P40 مطابق انتظارات در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ معرفی خواهند شد. در رابطه با دو عضو اصلی این خانواده اخبار قابل توجهی منتشر نشده ولی حالا به لطف اطلاعات دریافتی از جانب یکی از افشاگران حوزه تکنولوژی، می‌توانیم به بخشی از ویژگی‌های احتمالی هواوی P40 پرو اشاره کنیم.

طبق این اطلاعات، گوشی مذکور از نمایشگر ۶.۵ اینچی اولد با رزولوشن QHD+ بهره می‌برد. نمایشگر از نوع آبشاری خواهد بود که این یعنی باید انتظار لبه‌های بسیار خمیده‌ای را داشته باشیم. حالا که صحبت از نمایشگر شد، باید به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز آن هم اشاره کنیم. همچنین ظاهرا نسبت نمایشگر به بدنه این گوشی ۹۸ درصد است که اگر این موضوع صحت داشته باشد، پس حاشیه‌های این صفحه نمایش محسوس نخواهد بود.

در ضمن به تعبیه دوربین پنج‌گانه در پنل پشتی هم اشاره شده است. به گفته این افشاگر، دوربین اصلی از نوع ۶۴ مگاپیکسلی است که از سنسور IMX686 سونی بهره می‌برد. در کنار آن، باید انتظار تعبیه دوربین ۲۰ مگاپیکسلی اولترا واید، دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو و یک سنسور ToF را داشته باشیم. ظاهرا دوربین این گوشی قادر به ضبط ویدیوهایی با رزولوشن ۴K است و در پنل جلویی هم دو دوربین در حفره نمایشگر وظیفه ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده می‌گیرند.

باتری گرافینی و سرعت شارژ ۵۰ وات

علاوه بر موارد ذکر شده، این افشاگر مدعی شده که هواوی P40 پرو با باتری گرافینی روانه‌ی بازار می شود. این باتری مبتنی بر فناوری تازه‌نفس ظرفیت ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را برای این گوشی به ارمغان می‌آورد. از دیگر ویژگی‌های آن هم می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ وات اشاره کنیم که به کاربران اجازه می‌دهد باتری گوشی خود را در عرض ۴۵ دقیقه به صورت کامل شارژ کنند. همچنین به بهره‌گیری گوشی‌های هواوی P40 از تراشه کایرین ۹۹۰ و پشتیبانی آن‌ها از فناوری ۵G هم اشاره شده است.

در هر صورت چنین خبرهایی باید با شک و تردید زیادی در نظر گرفته شوند و اگر هرکدام از این ویژگی‌های مربوط به پرچم‌داران جدید هواوی صحت داشته باشند، دیر یا زود دیگر منابع هم آن‌ها را تایید خواهند کرد.

