جدال سخت AMD و اینتل؛ کدام پردازنده در سرفیس لپ تاپ ۳ عملکرد بهتری دارد؟

مایکروسافت امسال با معرفی یک مدل جدید از لپ تاپ‌های سرفیس تحت عنوان سرفیس لپ تاپ ۳ ، همه کاربران و طرفداران خود را غافلگیر کرد. چرا که برای اولین بار این شرکت لپ تاپی از خانواده سرفیس را معرفی کرد که به پردازنده AMD مجهز شده!

مدل ۱۳ اینچی سرفیس لپ تاپ ۳ و مدل ۱۵ اینچی مخصوص کسب و کار از پردازنده اینتل سری Ice Lake استفاده می‌کنند. اما در یکی دیگر از مدل‌های این لپ تاپ ۱۵ اینچی، پردازنده AMD مدل Ryzen 5 3580U با گرافیک داخلی رادئون وگا ۹ (Radeon Vega 9) استفاده شده که یک رم ۱۶ گیگابایتی و ۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD نیز آن را همراهی می‌کند.

حال وب‌سایت معروف tomshardware، دو مدل از لپ تاپ‌های ۱۵ اینچی را با پردازنده‌های AMD Ryzen 5 3580U و Intel Core i7-1065G7 با یکدیگر مقایسه کرده تا مشخص شود کدام یک از شرکت‌های سازنده پردازنده‌، در زمینه پردازشی عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد. اما قبل از اینکه به بررسی بنچمارک‌ها بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به مشخصات فنی روی کاغذ این دو لپ تاپ تا ببینیم علاوه بر پردازنده، آیا تفاوت قابل توجه دیگری در آن‌ها دیده می‌شود یا خیر!

مشخصات مایکروسافت سرفیس لپ تاپ ۳ (۱۵ اینچ) مایکروسافت سرفیس لپ تاپ ۳ (۱۵ اینچ) مخصوص کسب و کار پردازنده AMD Ryzen 5 3580U Intel Core i7-1065G7 گرافیک رادئون وگا ۹ اینتل آیریس پلاس رم ۱۶GB DDR4-2400 16GB DDR4-2400 حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت SSD از نوع PCIe NVMe 256 گیگابایت SSD از نوع PCIe NVMe نمایشگر ۱۵ اینچ با وضوح ۲۴۹۶ × ۱۶۶۴ و نسبت تصویر ۳:۲ ۱۵ اینچ با وضوح ۲۴۹۶ × ۱۶۶۴ و نسبت تصویر ۳:۲ شبکه کوالکام Atheros QCA61x4A اینتل Wi-Fi 6 AX201 پورت‌ها و اتصالات USB Type-C، USB Type-لپ تاپ A، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون USB Type-C، USB Type-A، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون دوربین وب‌کم ۷۲۰p وب‌کم ۷۲۰p باتری ۴۵.۸ وات بر ساعت ۴۵.۸ وات بر ساعت آداپتور برق ۶۵ وات ۶۵ وات سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ نسخه Home ویندوز ۱۰ نسخه Pro ابعاد ۱۴.۷ × ۲۴۴ × ۳۳۹.۵ میلی‌متر ۱۴.۷ × ۲۴۴ × ۳۳۹.۵ میلی‌متر قیمت ۱.۶۹۹ دلار ۱.۷۹۹ دلار

همانطور که مشاهده می‌کنید، جز پردازنده اصلی، نسخه ویندوز، شبکه و قیمت، تفاوت خاص دیگری بین این لپ‌ تاپ‌ها مشاهده نمی‌شود. البته مدل پردازنده AMD که در این مقایسه استفاده شده،‌ رایزن ۵ است و قرار است در برابر پردازنده Core i7 مقابله کند. اما این دو مدل از لحاظ قیمت تنها ۱۰۰ دلار با یکدیگر تفاوت دارند و کاربر برای خرید مدلی با پردازنده رایزن ۷، باید حدودا ۲.۰۹۹ دلار هزینه کند. بنابراین می‌پردازیم به مقایسه همین دو مدل تا ببینیم در برابر قیمت، کدام مدل عملکرد بهتری از خود بجا می‌گذارد.

ابتدا نگاهی می‌اندازیم به بنچمارک کلی این دو لپ تاپ تا ببینیم عملکرد کدام یک در مجموع بهتر است.









در بنچمارک گیک‌بنچ ۴.۳ که به بررسی عملکرد پردازنده در حالت تک و چند هسته می‌پردازد، پردازنده اینتل توانست با امتیاز ۱۸.۹۷۵، با اختلاف بالاتر از پردازنده AMD با امتیاز ۱۱.۶۱۲ قرار گیرد.

در بخش انتقال فایل نیز سرفیس لپ تاپ ۳ مجهز به پردازنده اینتل توانست با انتقال ۴.۹۷ گیگابایت در ۱۰ ثانیه، معادل با ۵۰۸.۹ مگابایت بر ثانیه، محصول مجهز به پردازنده AMD را با سرعت ۲۸۲.۷ مگابایت بر ثانیه پشت سر بگذارد. البته این بخش هیچ ارتباطی با مدل پردازنده ندارد. چرا که به نظر می‌رسد مایکروسافت در لپ تاپ‌های خود، اگرچه از یک نوع حافظه SSD با ظرفیت مشابه استفاده کرده، اما این SSD ها از لحاظ شرکت سازنده با یکدیگر متفاوت‌اند. به این صورت که مدل بکار رفته در سرفیس لپ تاپ ۳ مجهز به پردازنده اینتل ساخت توشیبا و دیگری ساخت SK Hynix است.

در تست ویرایش ویدئو، از برنامه معروف و محبوب Handbrake استفاده شده که به صورت رایگان نیز در دسترس قرار دارد. در این تست، دو لپ تاپ باید ویدئویی با کیفیت ۴K را به ویدئویی با کیفیت ۱۰۸۰p تبدیل می‌کردند که در نهایت مدل مجهز به پردازنده اینتل توانست این کار را در ۱۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه انجام دهد. این در حالی است که مدل مجهز به پردازنده AMD، عملیات مشابه را در مدت زمان ۲۰ دقیقه و ۳۳ ثانیه به پایان رساند.

در بنچمارک Cinebench R20، دو لپ تاپ ۲۰ بار پشت سر هم مورد بررسی قرار گرفتند. پردازنده AMD با سرعت میانگین ۲.۵ گیگاهرتز و دمای ۶۱.۵ درجه سانتی گراد، کار خود را با امتیاز ۱۴۸۰.۴ آغاز کرد که بیشترین امتیاز آن نیز به حساب می‌آید. سپس در سه دور بعد این مقدار کمی افت داشت و در دور نهم، به کمترین مقدار خود یعنی ۱۱۵۷.۲ رسید. از آن پس، امتیاز در همان حدود باقی ماند.

پردازنده اینتل اما کار خود را با فرکانس متوسط ۲.۴ گیگاهرتز، دمای ۷۳.۳ درجه سانتی‌گراد و امتیاز ۱۶۸۷.۷ آغاز کرد. این پردازنده علاوه بر اینکه امتیاز بهتری نسبت به پردازنده AMD کسب کرد، بعد از تست هفتم، امتیازی در حدود ۱۴۰۰ بدست آورد و این مقدار تا تست آخر نیز در همان حوالی باقی ماند.

بنچمارک پردازنده گرافیکی سرفیس لپ تاپ ۳ (عدد بزرگتر نشان‌دهنده عملکرد بهتر است)





از آن‌جایی که هیچ یک از این دو لپ تاپ با تمرکز بر انجام بازی‌های سنگین طراحی نشده‌اند، عملکرد آن‌ها در بازی نه چندان گرافیکی Dirt 3 و با اعمال تنظیمات متوسط با وضوح تصویر ۱۰۸۰p سنجیده شد و همانطور که مشاهده می‌کنید، مدل مجهز به پردازنده اینتل توانست، نه با اختلاف فاحش، رقیب خود را پشت سر بگذارد.

جالب اینجاست که معمولا گرافیک پردازنده‌های اینتل با اختلاف زیادی پشت سر گرافیک داخلی پردازنده‌های AMD قرار می‌گرفتند. اما این پیروزی نه چندان بزرگ، برای گرافیک‌های داخلی جدید اینتل می‌تواند نکته مثبتی برای این شرکت باشد. اینتل در بنچمارک ۳Dmark که به صورت تخصصی به قدرت پردازنده گرافیکی می‌پردازد نیز توانست رقیب خود را پشت سر بگذارد که با توجه به مدل‌های این دو پردازنده، اتفاق قابل پیش‌بینی و طبیعی بود.

عمر باتری سرفیس لپ تاپ ۳ (عدد بیشتر نشان‌دهنده عملکرد بهتر است)

در تست باتری، دو لپ تاپ به طور دائم با وای فای روشن مورد بررسی قرار گرفتند و روشنایی نمایشگر نیز روی ۱۵۰ نیت قرار داشت. عملکرد دو لپ تاپ در وب‌گردی، استریم ویدئو و اجرای تست OpenGL در مرورگر بررسی شد و در نهایت مدل مجهز به پردازنده اینتل بود که با مدت زمان ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه توانست همتای مجهز به پردازنده AMD خود را با مدت زمان ۸ ساعت پشت سر بگذارد.

موارد دیگر

با توجه به اینکه لپ تاپ مجهز به پردازنده AMD حدودا ۱۰۰ دلار ارزان‌تر است، یک سری نکات مثبت علاوه‌بر بنچمارک‌های صورت گرفته وجود دارند که خرید مدل کسب و کار سرفیس لپ تاپ ۳ را بیشتر توجیه می‌کند.

اولین مورد، کارت وای فای است. مدل مجهز به پردازنده AMD از وای فای کوالکام Atheros QCA61x4A استفاه می‌کند که از استاندارد ۸۰۲.۱۱ac (وای فای ۵) پشتیبانی می‌کند. از آن‌جایی هم که هنوز روترهایی که از وای فای ۶ پشتیبانی می‌کنند فراگیر نشده‌اند، همین مقدار نیز می‌تواند فعلا پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد.

در طرف مقابل اما مدل مجهز به پردازنده اینتل قرار دارد که از کارت وای فای ۶ AX201 خود شرکت اینتل بهره می‌برد و از استاندارد ۸۰۲.۱۱ax پشتیبانی می‌کند. اگرچه بسیاری از کاربران در حال حاضر نمی‌توانند از مزیت‌های چنین مودمی بهره‌مند شوند، با این اوصاف خرید مدل کسب و کار می‌تواند انتخاب آینده‌نگرانه‌تری باشد.

دلیل دیگری که برتری مدل مجهز به اینتل را ثابت می‌کند، نسخه ویندوز نصب شده روی دستگاه‌ها است که البته طبیعی است مدل‌های کسب و کار به مدل پرو مجهز شوند و مدل‌های معمولی به ویندوز نسخه هوم! با این اوصاف این یک برتری نسبی برای مدل مجهز به اینتل محسوب می‌شود.

سرفیس لپ تاپ ۳ مجهز به پردازنده اینتل می‌تواند به ۳۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی طبق نیاز کاربران مجهز شود. اما مدلی که از پردازنده AMD استفاده می‌کند قابل ارتقا در بخش رم نیست اما می‌تواند به میزان حافظه مشابه (۱ ترابایت) ارتقا یابد.

البته اگر مدل‌های ۱۳.۵ اینچی این لپ‌ تاپ‌ها را که همگی از پردازنده اینتل استفاده می‌کنند خریداری کنید، از رم‌های LPDDR4x با سرعت بیشتر برخوردار خواهید شد که در هیچ یک از مدل‌های ۱۵ اینچی شاهد آن نخواهید بود. همچنین از لحاظ رنگ‌بندی نیز محصول مجهز به پردازنده AMD تنوع بیشتری دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به قیمت و عملکرد این دو لپ تاپ، می‌توان گفت مدلی که به پردازنده اینتل مجهز شده، عملکرد به مراتب بهتری دارد و خرید آن کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. این پردازنده‌ها جدیدترین پردازنده‌های شرکت اینتل هستند و اینطور که به نظر می‌رسد عملکرد بسیار خوبی نیز در زمینه مصرف باتری، قدرت پردازشی و قدرت گرافیکی دارند.

تفاوت قیمت این دو محصول تنها ۱۰۰ دلار است. بنابراین اگر علاقه‌مندان به خرید لپ تاپ‌های جدید مایکروسافت در محدودیت بودجه ذکر شده قرار ندارند، بهتر است مدلی با پردازنده i7 را خریداری کنند. AMD هنوز پردازنده‌هایی با ریز معماری Zen 2 که بر پایه فناوری ۷ نانومتری تولید شده‌اند را به لپ‌ تاپ‌ها نیاورده و تا آن زمان اینتل حاکم بلامنازع در این زمینه است. به همین دلیل، نیاز به پردازنده‌های جدید AMD در لپ‌ تاپ‌ها شدیدا حس می‌شود.

منبع: tomshardware

