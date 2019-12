بررسی اولیه دوربین زیر نمایشگر گوشی اوپو

چند شرکت مختلف از کار بر دوربین زیر نمایشگر خبر داده‌اند و متخصصان آن‌ها مشغول بهبود کیفیت این تکنولوژی تازه‌نفس هستند. روزگذشته شرکت چینی اوپو با برگزاری یک مراسم از برخی تکنولوژی‌های جدید خود رونمایی کرد که در این میان می‌توانیم به نمایش مدل اولیه گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر اشاره کنیم که طبق شواهد و قرائن برای عرضه عمومی تا حد زیادی آماده شده است.

این مدل اولیه گوشی اوپو، غیر از دوربین زیر نمایشگر از هیچگونه دکمه و پورتی بهره نمی‌برد و در بدنه یک دست آن هم اثری از برآمدگی دوربین‌ها دیده نمی‌شود. اگرچه نمایشگر این گوشی خمیده محسوب می‌شود، ولی خمیدگی آن به اندازه گوشی‌هایی مانند ویوو نکس ۳ یا هواوی میت ۳۰ پرو نیست و به همین خاطر اوپو توانسته برای تعبیه دکمه‌های لمسی بهتر اندکی عمل کند. البته در نهایت در زمینه‌ی دکمه‌های لمسی، بین این گوشی‌ها تفاوت چندان مشهودی وجود ندارد.





علاوه بر این از آنجایی که گوشی مذکور فاقد هرگونه پورتی است، برای شارژ صرفا باید از شارژ بی‌سیم بهره ببرد. خوشبختانه این گجت اوپو از شارژ بی‌سیم ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند، پس کاربران به سرعت می‌توانند باتری آن را شارژ کنند.

اما حالا بهتر است به دوربین زیر نمایشگر این گوشی نگاهی بیندازیم که هنوز تا آمادگی کامل فاصله دارد. به‌عنوان مثال، در تصویر زیر می‌توانید ببینید که در صورت وجود رنگ‌های روشن اطراف دوربین، یک بخش مربع‌شکل توجه را جلب می‌کند. اما وقتی که رنگ‌های تاریک به نمایش در می‌آیند، به سختی می‌توان بخش موردنظر را مشاهده کرد.





نسخه ابتدایی این تکنولوژی نسبت به سنسورهای مرسوم ۵۰ درصد نور کمتری دریافت می‌کرد اما حالا در این زمینه عملکرد بسیار بهتری به ارمغان می‌آورد که البته ارقام دقیق آن اعلام نشده است. در ضمن متخصصین اوپو همچنان مشغول اعمال تغییرات بر طراحی پنل اولد برای بهبود کیفیت دوربین زیر نمایشگر هستند. در ادامه می‌توانید دو تصویر سلفی گرفته شده با این دوربین را مشاهده کنید که برای یک تکنولوژی موجود در مراحل اولیه، کیفیت خوبی دارند.





با وجود اینکه شرکت اوپو در رابطه با عرضه گوشی مجهز به این تکنولوژی زمان دقیقی را اعلام نکرده است، ولی در هر صورت امیدواریم در سال ۲۰۲۰ چنین تکنولوژی جذابی در یک یا چند گوشی این شرکت قرار بگیرد. قابلیت دوربین زیر نمایشگر از جمله تکنولوژی‌هایی است که می‌تواند جذابیت گوشی‌های هوشمند را افزایش دهد.

منبع: GSM Arena

The post بررسی اولیه دوربین زیر نمایشگر گوشی اوپو appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala