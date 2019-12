بر اساس گزارش‌های مختلف، گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ سامسونگ از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در این میان، به نظر می‌رسد این سنسور مشابه سنسور استفاده شده در شیائومی می نوت ۱۰ نیست و سامسونگ قصد دارد از سنسور بهتری بهره ببرد.

در همین زمینه، یکی از مشهورترین افشاگران حوزه گوشی‌های هوشمند گفته که اندازه این سنسور مشابه سنسور قدیمی است (که احتمالا یعنی از پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری بهره می‌برد) اما در عین حال این سنسور تازه‌نفس گران‌تر است و کیفیت بهتری خواهد داشت. در ادامه به برخی ویژگی‌های احتمالی سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی جدید گلکسی اس ۱۱ می‌پردازیم که می‌توانند جذابیت دوربین این گوشی‌ها را دوچندان کنند.

پشتیبانی از فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

سنسور Isocell Bright HMX سامسونگ یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی همه‌فن‌حریف است ولی در این میان جای خالی یک ویژگی مهم هم احساس می‌شود. این دوربین از فیلمبرداری ۸K پشتیبانی نمی‌کند و در نهایت می‌تواند فیلمبرداری ۶K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را به ارمغان بیاورد. به همین خاطر انتظار می‌رود نسل جدید این سنسور از چنین قابلیتی بهره خواهد برد. در همین زمینه باید به تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و اگزینوس ۹۹۰ اشاره کنیم که در گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ تعبیه خواهند شد و هر دو از امکان فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کنند.

بهبود جداسازی پیکسل‌ها

از دیگر ویژگی‌های احتمالی این دوربین می‌توانیم به بهبود تکنولوژی ISOCELL برای کاهش نشت نور بین پیکسل‌ها اشاره کنیم تا در نهایت رنگ‌ها و جزئیات با دقت بیشتری ثبت شوند. تکنولوژی ISOCELL Plus فعلی که در سنسور ISOCELL Bright HMX و دیگر سنسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طریق قرار دادن موانع بین پیکسل‌ها تا حدی جلوی نشت نور گرفته می‌شود.

این تکنولوژی به‌خصوص برای سنسورهای مبتنی بر رزولوشن‌های بسیار بالا اهمیت زیادی دارد زیرا تعداد پیکسل‌ها در آن‌ها به‌طور قابل توجهی بیشتر است. پیکسل‌های کوچک‌تر برای دریافت نور موردنظر محدودیت زیادی دارند و به همین خاطر اگر همان مقدار اندک نور دریافتی دقیق نباشد، این موضوع در نهایت منجر به کاهش کیفیت عکس می‌شود.

سامسونگ قبلا در بین پیکسل‌ها از موانع فلزی استفاده می‌کرد که این فلز بخشی از نور را بازتاب یا جذب می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۸ به بهره‌گیری از یک ماده خاص ساخت شرکت فوجی فیلم روی آورد. اگر این دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در این زمینه از تکنولوژی جدیدی بهره ببرد، احتمالا شاهد بهره‌گیری از موانع مبتنی بر ماده جدیدی خواهیم بود تا این سنسور نسبت به نور حساسیت بیشتری پیدا کند.

ترکیب ۸ پیکسل مجاور به جای ۴ پیکسل

در حال حاضر، تمام سنسورهای مبتنی بر رزولوشن بالا از قابلیت ترکیب ۴ پیکسل مجاور بهره می‌برند تا اطلاعات مربوط به این ۴ پیکسل به یک پیکسل تبدیل شود. به‌عنوان مثال، سنسور ۴۸ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری، با این قابلیت می‌تواند به عنوان یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی با پیکسل‌های ۱.۶ میکرومتری انجام وظیفه کند.

شرکت کوالکام در همین زمینه به امکان پیشرفت این فناوری اشاره کرده است. یکی از مقامات ارشد این شرکت طی مصاحبه‌ای گفته که در آینده نزدیک می‌توانیم انتظار ترکیب ۸ پیکسل یا حتی ۱۶ پیکسل مجاور را داشته باشیم. به همین خاطر، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با ترکیب ۸ پیکسل مجاور می‌تواند عکس‌های ۱۳.۵ مگاپیکسلی را خلق کند که حداقل از لحاظ تئوری در محیط‌های کم‌نور عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت.

دیگر ویژگی‌های احتمالی دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی اس ۱۱

سخت‌افزار فقط بخشی از قضیه است و در این زمینه روزبه‌روز اهمیت پردازش نرم‌افزاری بیشتر می‌شود. بر اساس شایعات مطرح شده، ظاهرا سامسونگ برای این دوربین قابلیت‌های نرم‌افزاری جدیدی مانند امکان ثبت و ضبط خودکار عکس و فیلم ارائه می‌کند. در این میان امیدواریم سامسونگ در زمینه‌ی بهبود کیفیت عکس‌برداری و فیلمبرداری هم به‌صورت جدی وارد عمل شود.

از دیگر سؤالات مهم مربوط به این دوربین، باید به قابلیت فیلمبرداری اسلوموشن با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه اشاره کنیم. پیش از این، سامسونگ با بهره‌گیری از سنسورهای مناسب و حافظه DRAM اختصاصی، این قابلیت را برای برخی از گوشی‌های خود به ارمغان آورده است. در این میان، تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ آن‌قدر قدرت دارد که بدون نیاز به حافظه DRAM اختصاصی می‌تواند چنین قابلیتی را امکان‌پذیر کند. اما در مورد پشتیبانی اگزینوس ۹۹۰ از این مشخصه اطلاعی نداریم که اگر فاقد این مشخصه باشد، سامسونگ باید برای این سنسور حافظه DRAM تعبیه کند. این در حالی است که سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی فعلی فاقد چنین مشخصه‌ای است.

در هر صورت شما چه انتظاراتی از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی اس ۱۱ دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

