تسلا قصد دارد در نسل جدید خودروهای خود، از لیزر استفاده کند. به همین منظور، گونه خاصی از لیزر که ویژه نصب بر روی خودروست، طراحی کرده و درخواست ثبت این اختراع را به اداره مربوطه در ایالات متحده داده است. این لیزر‌ها وظیفه سنتی برف پاک کن‌ها را انجام داده و هرگونه قطره آب، دانه برف، گل و لای، فضولات پرندگان، روغن،‌ خاک و رنگ را از شیشه جلو خودرو پاک می‌کنند.

لیزرها در شیشه جلو اتومبیل، جایگاه معمول سنسورهای خودرو یا پنل‌های فتوولتائیک قابل نصب هستند. این لیزرها در فرکانس‌های کوتاه و با شدت بالا عمل می‌کنند تا سطوح در نظر گرفته شده را از هرگونه اشیا خارجی، تمیز کنند. پنل‌های فتوولتائیک،‌ وظیفه تبدیل نور به الکتریسیته را با استفاده از مواد نیمه رسانا بر عهده دارند. این سیستم‌ها به طور معمول در ماژول‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ثبت حق اختراع، لزوما به معنای استفاده از یک وسیله نیست. تسلا با این عمل می‌خواهد از مالکیت معنوی خود حفاظت کند تا این ایده، مورد کپی‌برداری دیگه خودروسازان واقع نشود. نکته قابل توجه در خصوص سیستم‌های جدید تسلا، این است که باید سنسورها و قطعات الکترونیکی، دایما تمیز و آماده به کار باشند. بالا بردن سطح هوشمندی خودروها، نیازمند بهره‌مندی از قطعات و سنسورهای بسیار است و این سنسورها، می‌بایست عملکرد قابل قبولی را از خود بروز دهند.

منبع: AUTOCAR

The post لیزر به جای برف پاکن: ایده جدید تسلا برای آینده خودروهای برقی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala