با وجود اینکه تنها چند هفته با آغاز سال ۲۰۲۰ فاصله داریم و آیفون ۱۲ تیتر اصلی بسیاری از خبرهاست، اما از هم‌اکنون شایعات و خبرهایی از آیفون‌های سال ۲۰۲۱ به گوش می‌رسند. یکی از داغ‌ترین بحث‌های این روزهای دنیای گوشی‌های هوشمند، این است که اپل سیاست فعلی خود برای نام‌گذاری آیفون را تا چه زمان ادامه خواهد داد؟

در حال حاضر تمامی شایعات و اخبار مربوط به آیفون‌های ۲۰۲۰ از آن‌ها با عنوان آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو (به همراه نسخه مکس) یاد می‌کنند، اما دنبال کردن این شماره‌ها تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ در ادامه با پیش‌بینی‌های موجود برای وضعیت خانواده آیفون‌های پس از آیفون ۱۲ آشنا می‌شویم. اما پیش از آغاز باید اعلام کنیم که تمامی این موارد در حد حدس و گمان است و ممکن است نتیجه نهایی با این پیش‌بینی‌ها تفاوت‌هایی داشته باشد.

خداحافظی با سری S

نخستین پیش‌بینی این است که پس از معرفی آیفون ۱۲، دیگر خانواده‌ای با نام آیفون ۱۲S وجود نخواهد داشت. پس از آیفون‌های ۷، ۸ و ۱۱؛ آیفون ۱۲ چهارمین نسل از خانواده آیفون خواهد بود که مدل S نخواهد داشت که این مورد در تاریخ خانواده آیفون بی‌سابقه است. اما اگر آیفون‌هایی با نام ۱۱S و ۱۲S وجود داشته باشند، انتظار می‌رود پس از سال ۲۰۲۳ شاهد تغییر شیوه نام‌گذاری گوشی‌های اپل باشیم؛ یعنی زمانی که قرار است نام آیفون ۱۳ به یک نام جدید تغییر کند و این دنباله از اعداد به پایان برسد.

نحسی عدد ۱۳

یک دلیل دیگر که تغییر نام آیفون ۱۳ را محتمل‌تر می‌سازد، همان افسانه قدیمی مربوط به نحس بودن عدد ۱۳ است که حتی در قرن ۲۱ نیز هنوز عده زیادی به این نوع خرافات اعتقاد دارند. در بسیاری از کشورها هنوز ساختمان‌ها طبقه ۱۳ ندارند یا شرکت‌های هواپیمایی و اتوبوس‌رانی و امثال آن از شماره ۱۳ برای ردیف‌ها و صندلی‌های خود استفاده نمی‌کنند، به این دلیل که مردم از قرار گرفتن در محیطی که این عدد را به خود اختصاص داده است می‌ترسند.

بنابراین، چندان عجیب نیست که همین مسئله باعث شود کاربران نسبت به آیفون ۱۳ نیز بدبین شوند و از استفاده از آن اجتناب کنند. یا حتی خود کوپرتینویی‌ها برای جلوگیری از شکست محصولی به این نام، پیش از معرفی به فکر انتخاب نام دیگری باشند. در این‌صورت، ممکن است این اولین باری نباشد که اپل به دلیل دید منفی جامعه نسبت به یک عدد، از استفاده از آن خودداری می‌کند.

پس از معرفی آیفون ۸ و ۸ پلاس، اپل از آیفون X رونمایی کرد و آن را محصول ویژه دهمین سالگرد تولد برند آیفون معرفی کرد (در عدد نویسی رومی X با عدد ۱۰ برابر است). اما عده‌ای معتقد بودند که در واقع اپل با انتخاب نام آیفون X سعی کرد از استفاده از عدد ۹ خودداری کند؛ زیرا این عدد در زبان ژاپنی با کلمات رنج یا عذاب به یک شکل تلفط می‌شود. از طرفی، آیفون به قدری در ژاپن محبوب است که ۵۰ درصد از سهم بازار موبایل ژاپن را در اختیار گرفته است. بنابراین، اپل نمی‌خواست با استفاده از عدد ۹، شانس موفقیت محصول خود در این بازار پر سود را از دست بدهد. به علاوه، آیفون در سایر نقاط جهان نیز آن‌قدر محبوب است که کاربران بیشتر مشتاق مشخصات‌ و قابلیت‌های جدید آن هستند و کسی به دنبال این نخواهد بود که چرا به‌جای عدد ۹ از عدد ۱۰ استفاده شده است.

اما اگر از جهت دیگر به این ماجرا بنگریم، اپل در سال جاری سیستم عامل iOS 13 را معرفی کرد که عدد ۱۳ را در نام خود داشت. البته، هیچ‌گاه نام یک نسخه از سیستم عامل‌ها به اندازه نام دستگاه‌ها، آن‌هم نام دستگاهی به شهرت و محبوبیت آیفون، برای کاربران مهم نبوده است. همچنین، iOS 13 چیزی نبود که مردم بخواهند برای دسترسی به آن پولی بپردازند، اما اوضاع برای آیفون ۱۳ این‌گونه نخواهد بود.

اعداد teen در زبان انگلیسی بسیار طولانی هستند

حتما مطلع هستید که در زبان انگلیسی پس اعداد ۱۱ و ۱۲ با محموعه‌ای از اعداد با پسوند teen مواجه می‌شویم که از ۱۳ تا ۱۹ را شامل می‌شود. این اعداد نسبت به اعداد یک تا ۱۰ و حتی نسبت به ۱۱ و ۱۲ تلفظ طولانی‌تری دارند و اگر به آن‌ها پسوندهایی مانند پرو و پرو مکس یا اس پرو مکس نیز اضافه شوند، تلفظ آن‌ها حتی طولانی‌تر و خسته کننده‌تر هم می‌شود. تصور کنید با محصولی به نام آیفون ۱۷S پرو مکس (iPhone seventeen s pro max) روبرو هستید. شاید به همین دلیل است که شرکت‌هایی مانند هواوی ترجیح داده‌اند پس از رسیدن به عدد ۱۰، برای نسل‌های بعدی محصولات خود از اعداد ۲۰ و ۳۰ استفاده کنند که البته این اعداد هم در مواقعی با مشکل مشابه روبرو می‌شوند و پس از چند نسل به پایان می‌رسند و باید برند جدیدی جایگزین آن‌ها شود.

زمان یک شروع تازه فرا رسیده است

شاید بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات عنوان شده و همچنین، القا حس شروعی تازه و تولید محصولی متفاوت این است که اپل شیوه نام‌گذاری عددی را تغییر دهد. با فرا رسیدن به سال ۲۰۲۱ و ورود به دهه جدید، اپل می‌تواند محصول جدیدی به نام آیفون ۱ یا حتی ساده‌تر از آن «آیفون» را معرفی کند که برای همه قابل درک است و در عین حال، خاطره بیش از یک دهه موفقیت این برند را هم زنده نگه‌ می‌دارد. همچنین، بین معرفی اولین آیفون و نسخه سال ۲۰۲۱ حدود ۱۴ سال فاصله وجود خواهد داشت؛ در نتیجه ممکن نیست کاربران در تشخیص آیفون اولیه با آیفون ۱ یا آیفون (محصول ۲۰۲۱) دچار سردرگمی شوند. برای تمایز بیشتر این محصول با نسل‌های قبلی و القای حس تغییر در کاربران، حذف بریدگی بالای نمایشگر (ناچ) نیز می‌تواند تا حد زیادی کمک‌کننده باشد.

پیش از این اپل در معرفی برخی محصولاتش، مانند آیپد یا لپ‌تاپ‌های سری مک‌بوک، استفاده از اعداد را کنار گذاشت و به افزودن نام سال در پرانتز بسنده کرد. اما اگر چنین اقدامی را در قابل آیفون هم انجام دهد، مشکل حتی از استفاده از اعداد teen هم پیچیده‌تر خواهد شد. شاید راه‌کار بهتر این باشد که این شرکت از پیشوند یا پسوند‌های جدیدی استفاده کند که در حال حاضر شزکت‌هایی مانند نوکیا یا شیائومی نیز از آن استفاده می‌کنند. مانند پسوند‌های ۱A یا A1 و استفاده از همان حرف X که در خانواده آیفون شناخته‌شده‌تر نیز هست؛ مانند آیفون ۱X یا آیفون X1. این نوع نام‌گذاری هم برای اپل ساده‌تر است و هم تلفظ آن برای کاربران راحت‌تر خواهد بود.

در نهایت،‌تصمیم‌گیرنده اصلی کوپرتینویی‌ها هستند و ما فقط پیش‌بینی‌ها و گمان‌هایی را که مطرح بود در قالب یک مطلب برای شما ارائه کردیم. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که پس از نسل بعدی گوشی‌های هوشمندش یا همان خانواده آیفون ۱۲ احتمالی، اپل چه نامی را برای محصولاتش انتخاب خواهد کرد. آیا این شرکت به دنباله اعداد خود ادامه می‌دهد؟ و در این‌صورت، در یک دهه آینده باید از آیفون ۲۲ برای شما خبر تهیه کنیم؟

دیدگاه شما درباره شیوه نام‌گذاری آیفون چیست و چه شیوه‌ای را ترجیح می‌دهید؟ نظرات خود را با دیجی‌کالا مگ در میان بگذارید.

