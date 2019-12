آذری جهرمی و روحانی در سخنانی شایعات در مورد قطع اینترنت را رد کردند

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کشور، امروز طی مصاحبه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اعلام کرد چیزی به نام اینترنت ملی وجود ندارد چرا که اینترنت پدیده‌ای است جهانی و منظور از شبکه ملی اطلاعات، قطعی اینترنت نیست.

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و اعتراضات شدیدی که در نتیجه آن در برخی از استان‌های کشور شکل گرفت، تصمیم بر آن شد که دسترسی تمامی کاربران در ایران به اینترنت قطع شود. در آن مقطع شورای امنیت کشور اعتقاد داشت اغتشاش‌گران از اینترنت برای هماهنگی و خرابکاری استفاده می‌کنند، در نتیجه برای حفظ کشور لازم است ارتباط داخل با خارج قطع کردد. هرچند در ابتدای این امر کمی مشکلات بوجود آمد، اما در رابطه با دسترسی به سایت‌های داخلی، کمی بعد از قطعی اینترنت مشکل برطرف شد.

وزیر ارتباطات اما در رابطه با اجرا شدن طرح اینترنت ملی اعلام کرده است که آنچه در فضای مجازی و به اشتباه در رابطه با مفهوم اینترنت ملی پخش شده صحت ندارد و مفهوم چیز دیگری است. وی همچنین اذعان داشت با خروج آمریکا از برجام و تعهدشکنی‌های آشکار این کشور و همچنین تحریم‌های سختی که علیه ایران صورت گرفت، بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ابری، ارتباط خود را با شرکت‌های ایرانی قطع کرده‌اند، اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه گوشی‌ها حذف شده‌اند و یا حتی اجازه دسترسی به خدمات پرداخت نیز به شرکت‌های داخلی داده نمی‌شود. بنابراین نباید دست روی دست گذاشت و منتظر ماند تا دید آمریکا چه برنامه‌ای برای ایران دارد.

دانلود mp4

حسن روحانی نیز در روزهای گذشته اعلام کرده بود شبکه ملی اطلاعات را چنان قوی می‌کنیم که نیازی به اینترنت بین‌المللی وجود نداشته باشد و مقام معظم رهبری نیز دستوری در این زمینه داده‌اند. اما این سخنان به تردیدهای بیشتری منجر شد و این شائبه را به وجود آورد که دولت ایران قصد دارد اینترنت بین‌المللی را قطع کند.

روحانی امروز با رد چنین شایعاتی در جلسه هیئت دولت گفت:

اگر اعلام کنیم که به دنبال تقویت شبکه ملی اطلاعات هستیم، دشمنان چنین تبلیغ می‌کنند که دولت قصد دارد اینترنت خارجی را قطع کند؛ در حالی که اصلاً چنین نیست

روحانی در ادامه سخنان خود گفت: «قصد داریم در کنار اینترنت خارجی، شبکه ملی اطلاعات قوی و توانمند داشته باشیم تا مردم بتوانند از هردو بستر برای پیشبرد نیازهای خود استفاده کنند.

The post آذری جهرمی و روحانی در سخنانی شایعات در مورد قطع اینترنت را رد کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala