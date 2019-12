شرکت هواوی یکی از تولید کننده‌های معدود گجت‌های الکترونیکی به حساب می‌آید که در ایران فعالیت رسمی دارد و اطمینان خریداران را جلب کرده است. علاوه بر این کیفیت محصولات این شرکت نیز در سال‌های اخیر دچار یک جهش قابل توجه شده و این دو موضوع در کنار هم هواوی را به یکی از برند‌های اصلی بازار ایران تبدیل کرده است. هواوی محصولات پرفروش زیادی در ایران دارد و گوشی‌های میان‌رده سری Y با قیمت مناسب و ویژگی‌های خوب یکی از موفق‌ترین‌ها به حساب می‌آیند. خوشبختانه خبر می‌رسد که هواوی به زودی قصد دارد دو گوشی جدید از سری Y و یک ساعت هوشمند به بازار ایران وارد کند. برای آشنایی بیشتر با این محصولات در ادامه مطلب با ما همراه شوید.

ساعت هوشمند هواوی Watch GT2

هواوی Watch GT2 که علاوه بر نسخه کلاسیک در نسخه‌‌های Elegant، اسپورت و Elite نیز تولید شده است، شهریورماه به شکل جهانی معرفی شد. این محصول با برخورداری از ظاهر زیبا ۷ رنگ‌های متنوع و سخت افزار مناسب برای ساعت هوشمندهای امروزی، یک انتخاب قابل توجه برای کاربرانی است که به دنبال ابزاری کاربردی برای تنظیم زمان، پایش وضعیت سلامت و فعالیت‌های ورزشی خود و اطلاع از اعلان‌های گوشی خود هستند.

Watch GT2 در مدل‌های ۴۲ میلی‌متری و ۴۶ میلی‌متری در دسترس خواهد بود. مدل ۴۲ میلی‌متری به نمایشگر ۱.۲ اینچی با تراکم پیکسلی ۳۹۰ × ۳۹۰ پیکسل و باتری ۲۱۵ میلی آمپر ساعتی مجهز است، اما مدل ۴۶ میلی‌متری از نمایشگری ۱.۳۹ اینچی با تراکم پیکسلی ۴۵۴ × ۴۵۴ پیکسل و باتری ۴۵۵ میلی آمپر ساعتی بهره‌ می‌گیرد. فریم فلزی هر دو مدل از استیل ضد زنگ و قاب پشتی آن‌ها از سرامیک ساخته شده است.

هر دو مدل به نمایشگر AMOLED، حافظه داخلی ۴ گیگابایت، GPS داخلی، بلوتوث نسخه ۵.۱ و چیپست اختصاصی کایرین A1 مجهز هستند. این چیپ که توسط هواوی توسعه یافته، با برخورداری از سیستم ذخیره نیروی هوشمند خود می‌تواند عمر باتری ساعت را به ۲ هفته برساند. همچنین، نسخه ۴۶ میلی‌متری با بهره‌گیری از بلوتوث، امکان پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی از طریق ساعت را برای کاربر ممکن کرده است.

هواوی Watch GT2 در بازارهای جهانی ۲۲۹ دلار قیمت دارد و در ماه جاری به‌صورت رسمی در بازار کشور عرضه خواهد شد.

هواوی Y9 2019

خانواده Y9 بالارده‌ترین گوشی‌های سری Y هواوی به حساب می‌آیند. در این میان نسخه استاندارد این خانواده یعنی هواوی Y9 با قیمت اقتصادی و مشخصات مناسب می‌تواند نظر بسیاری از کاربرانی را جلب کند که یک گوشی با کیفیت و قدرتمند برای انجام کارهای روزانه خود می‌خواهند، اما در عین حال تمایل به پرداخت هزینه‌ زیاد ندارند.

این گوشی به نمایشگر ۶.۵ اینچی با پنل IPS مجهز است که تراکم پیکسلی ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ و نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ را ارائه می‌کند. در زیر این نمایشگر بزرگ، چیپست کایرین ۷۱۰ با هشت هسته پردازشی قرار گرفته است که از دو خوشه ۴ هسته‌ای Cortex A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و Cortex A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز مجهز است. پردازش گرافیکی هواوی Y9 نیز بر عهده Mali-G51 MP4 است.

هواوی این گوشی را در چهار نسخه با خافظه‌های داخلی و رم متفاوت تولید کرده است:

۶۴ گیگابایت به همراه ۳ گیگابایت حافظه رم

۶۴ گیگابایت به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم

۱۲۸ گیگابایت به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم

۱۲۸ گیگابایت به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم

هر دو دوربین اصلی و سلفی هواوی Y9 از ماژول دوگانه بهره می‌برند. در قاب پشتی شاهد حضور یک سنسور اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و یک سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. دوربین سلفی نیز به سنسور اصلی ۱۶ مگاپیکسلی با دیافراکم f/1.8 و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی مشابه دوربین اصلی مجهز شده است. امنیت این گوشی توسط سنسور اثر انگشت فیزیکی تعبیه شده در قاب پشتی تامین می‌شود و یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی انرژی مورد نیاز Y9 را تامین می‌کند. سیستم عامل پیش‌فرض این گوشی اندروید ۸.۱ اوریو است که به نسخه‌های بالاتر قابل ارتقا است.

هواوی Y9 در رنگ‌های مشکی نیمه‌شب، آبی یاقوتی و بنفش قطبی تولید شده و در سطح قیمت زیر ۲۰۰ دلار در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد.

هواوی Y9 Prime

هواوی Y9 Prime نسخه پیشرفته‌تر از میان‌رده Y9 است که با ظاهر و مشخصاتی متناسب و استاندارهای روز عرضه شده تا شباهت بیشتری با پرچم‌داران این شرکت داشته باشد.

هواوی برای این گوشی یک نمایشگر ۶.۵۹ اینچی با پنل LTPS IPS در نظر گرفته و این محصول از رزولوشن و نسبت تصویری مشابه نسخه استاندارد Y9 بهره می‌برد. همچنین در نسخه Prime با چیپست کایرین ۷۱۰F مواجه هستیم که از پردازنه‌ای هشت هسته‌ای و مشابه با Y9 برخوردار است. پردازنده گرافیکی این نسخه نیز با نسخه استاندارد مشابه است، اما تفاوت این دو نسخه در ظرفیت حافظه داخلی و رم و البته دوربین خواهد بود.

بر خلاف Y9 که در ۴ نسخه با حافظه‌های متفاوت عرضه شده بود، Y9 Prime در دو نسخه با حافظه‌ داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت با حافظه رم ۴ گیگابایتی عرضه خواهد شد.

اما شاید بزرگترین تفاوت این دو گوشی با یکدیگر، ظاهر و دوربین آن‌هاست. Y9 Prime با بهره‌گیری از ساختار پاپ‌آپ دوربین سلفی، توانسته یک صفحه نمایش بی‌حاشیه و بدون هیچ‌گونه بریدگی (ناچ) یا حفره دوربین را ارائه دهد. این دوربین سلفی به یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 مجهز است.

البته تفاوت به همین‌جا ختم نمی‌شود و Y9 Prime در بخش دوربین اصلی با نسخه استاندارد تفاوت‌هایی دارد. این‌بار هواوی از یک ماژول سه‌گانه استفاده کرده که از سنسور اصلی عریض ۱۶ مگاپیکسلی با f/1.8، سنسور فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی بهره گرفته است. قاب پشتی گوشی علاوه بر این دوربین سه‌گانه، میزبان سنسور اسکن اثر انگشت نیز هست که در مرکز نیمه بالایی قرار دارد.

باتری این گوشی ۴۰۰۰ میلی آمپر ظرفیت دارد و سیستم عامل پیش‌فرض آن اندروید ۹.۰ پای است که با رابط کاربری EMUI 9.1 همراه شده. Y9 Prime در رنگ‌های سبز زمردی، مشکی نیمه‌شب و آبی یاقوتی تولید شده است و در بازارهای جهانی در سطح قیمت حدود ۲۵۰ دلار به فروش می‌رسد که با توجه به ویژگی‌های دستگاه رقم مناسبی به حساب می‌آید.

این سه محصول طبق گزارش‌های رسیده طی مراسمی در روزهای پایانی آذرماه در تهران رونمایی خواهد شد. بر همین اساس قیمت دقیق و زمان عرضه به زودی و در هفته آتی توسط هواوی اعلام خواهند شد.

