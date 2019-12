تاریخ احتمالی معرفی گلکسی اس ۱۱ و گوشی تاشو سامسونگ فاش شد

افشاگر مشهور حوزه تکنولوژی که در توییتر با نام کاربری IceUniverse فعالیت می‌کند، با انتشار یک توییت اعلام کرده که گلکسی اس ۱۱ و نسل جدید گوشی تاشو سامسونگ در تاریخ ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) در سان فرانسیسکو معرفی خواهند شد. با توجه به اینکه سامسونگ طی چند سال گذشته کمی قبل‌تر از آغاز به کار نمایشگاه MWC از گوشی‌های سری گلکسی اس رونمایی کرده، چنین خبری منطقی به نظر می‌رسد.

طی هفته‌های گذشته اطلاعات زیادی در مورد گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ منتشر شده و طبق جدیدترین گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ و اس ۱۱ پلاس نسبت به نسل قبلی خود از باتری‌های بزرگ‌تری بهره می‌برند. از دیگر ویژگی‌های جدید این گوشی‌ها هم باید انتظار بهره‌گیری از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری را داشته باشیم.

بر اساس رندرهای انتشار یافته، در پنل جلویی شاهد تعبیه حفره نمایشگر در مرکز بخش فوقانی صفحه نمایش هستیم و در ضمن گفته می‌شود نمایشگر این گوشی‌ها مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز خواهد بود. از ویژگی‌های سخت‌افزاری هم می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا اگزینوس ۹۹۰، حداکثر ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5 و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی مبتنی بر تکنولوژی UFS 3.0 اشاره کنیم.

همانطور که اعلام کردیم، سامسونگ در کنار این خانواده قصد دارد از نسل جدید گوشی تاشو خود رونمایی کند که به غیر از طراحی عمودی و قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلاری، اطلاعات چندانی در مورد آن منتشر نشده است. در هر صورت حدود دو ماه با این تاریخ فاصله داریم و تا آن موقع مطمئنا بخش زیادی از ویژگی‌های این گوشی‌ها مشخص خواهد شد.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala