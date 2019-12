شرکت هواوی طی ۵ سال گذشته مسیری طولانی را پشت سر گذاشته است. در سال ۲۰۱۵، این کمپانی موفق شد ۱۰۴ میلیون گوشی را روانه‌ی بازار کند و ۵.۵ درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد و در بین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌ها در رتبه سوم قرار بگیرد. مقامات این شرکت در سال ۲۰۱۶ از هدف بلندپروازنه‌ای رونمایی کردند که طبق این برنامه، هواوی تا سال ۲۰۲۱ به بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل بدل می‌شود. حالا طبق جدیدترین گزارش Strategy Analytics به نظر می‌رسد هواوی احتمالا می‌تواند این هدف را محقق کند.

طبق تخمین‌های تحلیلگران این شرکت، هواوی سال ۲۰۱۹ را با فروش ۲۵۱ میلیون گوشی و سهم بازار ۱۷.۷ درصدی به پایان می‌رساند و به همین خاطر در بین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. بر اساس تحلیل این شرکت، سامسونگ تا پایان ۲۰۱۹ می‌تواند ۳۲۳ میلیون گوشی را به فروش برساند و سهم بازار ۲۱.۳ درصدی را از آن خود کند. یعنی در نهایت فاصله سهم بازار بین گوشی‌های هواوی و سامسونگ به ۳.۶ درصد می‌رسد.

برای مقایسه باید بگوییم هواوی سال ۲۰۱۸ توانست سهم بازار ۱۴.۴ درصدی به دست بیاورد و این رقم برای گوشی‌های سامسونگ ۲۰.۳ درصد بود که به معنای اختلاف ۵.۶ درصدی بین این دو شرکت است. اگرچه سامسونگ توانسته به رشد آمار فروش گوشی‌های خود ادامه بدهد ولی هواوی همچنان در حال کاهش دادن فاصله خود با این شرکت است.

در این بین، تحریم‌های آمریکا مشکلات بسیار زیادی را برای هواوی به وجود آورده ولی این شرکت با وجود تمام مشکلات توانسته به رشد سالانه خود دست پیدا کند که بخشی از این موضوع به آمار فروش قابل توجه گوشی‌های این شرکت در کشور چین برمی‌گردد. اما در هر صورت به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا، هواوی نمی‌تواند گوشی‌های خود مانند میت ۳۰ پرو را با سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای فروش گوشی‌های این شرکت در کشورهای گوناگون ایجاد کرده است.

در این بین، طبق اعلام Strategy Analytics شرکت اپل تا پایان ۲۰۱۹ می‌تواند ۱۹۳ میلیون آیفون را به فروش برساند و سهم ۱۳.۶ درصدی از این بازار را تصاحب کند. علاوه بر این باید به گجت‌های پوشیدنی اپل هم اشاره کنیم که بر اساس گزارش‌های منتشر شده همچنان در بازار حرف اول را می‌زنند.

